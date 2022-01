Con le sue 40 settimane oggi, sembra essere arrivata al termine la gravidanza della modella Ashley Graham.

In attesa di due gemelli Ashley Graham ha postato, come di consuetudine ormai fare tra i pancioni vip in attesa, alcune foto sul suo profilo Instagram a voler festeggiare proprio l’ultima settimana di gestazione.

“Oggi è il termine (40 settimane)”: il post e le foto di Ashley Graham

Ashley Graham, dopo il suo primo bambino Isaac di un anno avuto con il marito Justin Ervin, ora è in trepida attesa nel mettere al mondo i suoi due gemelli. Ed è proprio oggi il termine della sua gravidanza; 40 settimane sono trascorse e la modella Ashley Graham ora è (alquanto) impaziente di partorire.

L’enorme pancione postato su Instagram parla proprio di questo e i commenti di amici e follower sono incoraggiamenti verso Ashley Graham e la sua grinta con cui sta affrontando la gravidanza gemellare.

La didascalia che accompagna la foto pubblicata da Graham recita:

Le date di scadenza sono solo un suggerimento. I bambini arriveranno sempre il giorno del loro compleanno.

Da quando Ashley Graham ha scoperto di aspettare i due gemelli ha scardinato quel “tabù” che spesso le donne hanno sui cambiamenti delle forme loro corpo quando il pancione cresce. Lei, ha invece, documentato la sua gravidanza lanciando un messaggio positivo.

In un altro post la stessa modella Ashley Graham aveva evidenziato le parole che il marito Justin Ervin aveva usato per descrivere il suo stato:

Justin dice che le mie smagliature sembrano l’albero della vita

I commenti dei vip al post di Ashley Graham

Dalla foto postata su Instagram non sono di certo mancati i commenti degli amici (vip) ma anche delle migliaia di follower che seguono la modella da sempre. Tra gli auguri più incisivi e dolci per l’imminente parto, salta agli occhi quello della collega e modella Naomi Campbell che ha commentato l’immagine dell’amica con una semplice frase:

Semplicemente Divina. Ti auguro una nascita bella e sicura.

Oppure, quello più simpatico e scherzoso di un’altra collega, la modella e mamma Rachel Zeilic, la quale ha commentato la quarantesima settimana di gravidanza:

Wow, questo deve essere letteralmente un record per i gemelli! Ma così sei tu, non fai mai nulla a metà ahah.

Infine, il dolce messaggio della stessa Ashley Graham dedicato al marito Justin Ervin in un altro post ancora dove Ervin cullava e accarezzava la pancia della moglie e futura mamma: