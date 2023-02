"Sono a metà strada, ne voglio quattro", Meghan Trainor annuncia la seconda gravidanza

La cantante di All About That Bass ha rivelato di aspettare il secondo figlio con Daryl Sabara. I due sono già genitori di Riley, nato ad aprile del 2021.

Meghan Trainor presto diventerà mamma bis. A confermarlo è stata lei stessa con un post su Instagram, in cui è apparsa mentre mostra la foto dell’ecografia. “Il bebé numero due è in arrivo quest’estate”, ha scritto a corredo dello scatto. La cantante che ha raggiunto il successo nel 2014 con il suo singolo All About That Bass ha rilasciato in merito anche alcune dichiarazioni a People e ha condiviso la notizia in collegamento con il programma statunitense, Today, lasciando tutti a bocca aperta.

Trainor, che con il marito Daryl Sabara ha già avuto il figlio Riley, nato a febbario del 2021, ha svelato a People:

Che benedizione. Sono così grata di poter rimanere incinta. E io sono tipo: “Lo sto facendo bene!”. Questo è fantastico. Questi sono i miei sogni. Sono a metà strada, voglio quattro bambini! Abbiamo provato dire a Riley: “C’è un bambino nella pancia”, ma poi lui ha indicato la sua pancia e ha detto: “bambino!”. E noi abbiamo detto: “Oh no, non è nella tua, è in quella della mamma!”.

La seconda gravidanza è stata confermata anche durante un collegamento di Meghan Trainor con il talk show di NBC. Mentre la 30enne stava presentando il suo primo libro in uscita ad aprile 2023, Dear Future Mama, la cantante ha stupito i conduttori con la bella notizia. L’annuncio del libro in cui racconta la sua prima gravidanza, quella con Riley, vissuta un po’ in solitaria poiché avvenuta nel periodo del Covid, arriva con un’altra sorpresa: l’arrivo di un secondo figlio!

Trainor è ora al quarto mese di gravidanza e già sente che è molto diversa dalla prima. Ha detto che questa volta le sembra più “reale”, anche perché i sintomi sono molto più evidenti. Sul tema ha infatti affermato: