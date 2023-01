Chrissy Teigen e John Legend danno il benvenuto al quarto figlio: "Che giornata benedetta"

Chrissy Teigen e John Legend hanno appena dato il benvenuto al loro quarto figlio – come riporta People – la mattina di venerdì 13 gennaio 2023. Durante un concerto privato la stessa sera, il cantante ha condiviso la felice notizia con la folla. “Che giornata benedetta“, ha affermato, aggiungendo che, anche se non è riuscito “a dormire molto” dopo aver trascorso “molto tempo” in ospedale, ora è davvero “eccitato“.

News Mamme VIP Chrissy Teigen e il dolore per il figlio quasi avuto: ” Ti ameremo per sempre” A un anno di distanza dalla perdita del suo quasi terzo figlio, Chrissy Teigen ricorda la sua perdita e quella del marito John Legend con un messag...

Lui e Teigen non hanno ancora reso noti il sesso del bambino o pubblicato le foto del neonato sui social. Insieme, sono già genitori di Luna, 6 anni, e Miles, 4. La modella, 37 anni, ha annunciato la sua gravidanza ad agosto, quasi due anni dopo la perdita del figlio Jack, nato morto.

All’inizio di febbraio 2022, Chrissy Teigen aveva fatto sapere ai follower che si stava sottoponendo alla fecondazione in vitro, per provare ad avere un altro bambino dopo la straziante perdita del piccolo Jack. A fine estate, ha pubblicato il suo annuncio ufficiale sui social media, confermando la sua gravidanza insieme a una serie di dolci foto che mostravano il suo pancione.

La modella si è sempre aperta riguardo al suo percorso di fecondazione in vitro: tutti i suoi figli sono stati concepiti così. Nelle immagini, inoltre, si possono osservare i lividi da iniezione, che proprio grazie a quelle foto condivise sono diventati poi oggetto di discussione online: un argomento di cui parla ancora poco.

Nel post aveva scritto: