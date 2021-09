Chrissy Teigen e il dolore per il figlio quasi avuto: ” Ti ameremo per sempre”

A distanza di un anno dalla perdita di quello che sarebbe stato il suo terzo figlio, Chrissy Teigen, moglie di John Legend ha dichiarato in un post sul suo profilo Instagram: “Mamma e papà ti ameranno sempre“.

Il dolore dopo l’aborto è ancora vivo nella modella statunitense che, anche dopo un anno, fa sapere quanto fa male la perdita di un bambino. Chrissy Teigen e John Legend si sono stretti ancor di più difronte al dolore che hanno subito: la realtà di perdere un figlio è devastante.

Chrissy Teigen e il dolore per il figlio quasi avuto: un anno dopo

Chrissy Teigen è solare e questo lo si vede dai tantissimi post che è solita pubblicare sulla sua pagina Instagram ma, la 35enne americana moglie del cantante John Legend da cui ha due meravigliosi bimbi (Luna e Miles), sa anche far vedere il suo lato più fragile.

Il post pubblicato racconta proprio dei suoi sentimenti, quelli più profondi, quelli di una mamma che ha perso un figlio. A distanza di un anno, infatti, la modella Teigen non ha esitato a far sapere al mondo social il suo immenso dolore e quello del marito John, in merito alla perdita del (quasi) figlio.

Nella foto pubblicata si vede lei in ospedale in lacrime con affianco il marito e tutto il dolore per l’aborto avuto. Questo momento doloroso accadeva 12 mesi fa ma da allora Chrissy Teigen non ha smesso un attimo di pensare a quello che sarebbe stato il suo terzo figlio.

La donna ha voluto ricordare, dunque, il figlio mai nato e, anche se è stata molto criticata per questo, ha deciso di postare proprio diverse immagini sui social che la ritraevano sofferente in un letto di ospedale.

Il post con dedica al figlio quasi avuto: “Mamma e papà ti ameranno sempre”

Nel post con foto pubblicata su Instagram Chrissy ha voluto evidenziare il suo pensiero per la perdita avuta un anno prima. Come si legge, il post è dedicato al figlio: