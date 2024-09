Ms. Rachel, la star di YouTube amata da milioni di famiglie in tutto il mondo, ha recentemente condiviso un toccante omaggio al bambino che ha perso prima di dare alla luce suo figlio.

Conosciuta per i suoi video educativi e affettuosi che aiutano bambini e genitori, Ms. Rachel ha pubblicato su Instagram una canzone scritta in onore del suo “rainbow baby”, un termine utilizzato per indicare un bambino nato dopo una perdita di gravidanza. Le sue parole toccanti sono un messaggio potente per tutti coloro che hanno vissuto la dolorosa esperienza di una perdita.

Nel video, seduta al suo pianoforte, Ms. Rachel dedica la canzone a suo figlio Thomas, che oggi ha 6 anni e che ha avuto con il marito Aron. Le parole della canzone risuonano di speranza e amore:

Rainbow baby, sogno che si avvera. Rainbow baby, se solo sapessi. Ogni preghiera che abbiamo detto per te. Rainbow baby, sogno che si avvera.

Queste frasi esprimono la gioia e la gratitudine che ha provato nel dare il benvenuto a suo figlio dopo una dolorosa perdita.

Nella didascalia del post, Ms. Rachel ha aggiunto: “Il mio rainbow baby non è più un bambino, ma sarà sempre il mio rainbow baby. Tanto amore a chiunque possa capire”. Con queste parole, si rivolge a tutti i genitori che hanno attraversato una perdita simile, offrendo loro supporto e comprensione.

Ms. Rachel aveva già condiviso in passato riflessioni profonde sulla sua esperienza di aborto spontaneo. Ad agosto 2023, aveva cantato una parte di una poesia che aveva scritto in merito a quell’esperienza:

Non era qualcosa di piccolo che hai perso. Era un mondo che hai perso. Hai cercato di non immaginare e di non sperare troppo. Hai cercato di trattenere quelle speranze, perché sapevi che aveva un costo. Ma l’amore non si ferma. L’amore non si ferma mai.

Nella didascalia di quel post, ha voluto parlare direttamente a chi ha vissuto una perdita simile, scrivendo:

Mi dispiace tanto se hai passato o stai passando attraverso questo. Non sei sola. Questa è una parte della poesia che ho scritto su come mi sono sentita.

Molti genitori hanno commentato entrambi i post, lodando il coraggio di Ms. Rachel nel condividere la sua esperienza e nel rompere il silenzio che spesso circonda il tema della perdita in gravidanza. Una mamma ha scritto:

Stavo dicendo a mia figlia che è il mio sogno che si è avverato. Mi ha abbracciato e mi ha detto che anche io lo sono per lei.

Un’altra ha aggiunto:

Ti mando tanto amore. Ho avuto un aborto spontaneo e una gravidanza extrauterina. È difficile. Grazie per aver condiviso il tuo viaggio con noi. Tanti abbracci.

Un altro commento ha sintetizzato perfettamente il sentimento che molti genitori provano:

Un rainbow baby sarà SEMPRE un rainbow baby.

Nonostante fino al 26% delle gravidanze termini in un aborto spontaneo e si registrino fino a sei nati morti ogni 1.000 nascite solo negli Stati Uniti, la perdita di un bambino, indipendentemente dalle circostanze, può far sentire estremamente soli.

Anche quando si riesce a rimanere di nuovo incinta o si dà il benvenuto a un rainbow baby, il trauma della perdita può persistere. È proprio per questo che le parole di Ms. Rachel sono così importanti: ricordano a chi soffre che non sono soli nel loro dolore e che c’è speranza.