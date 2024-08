La moglie del famoso chef ricorda in un podcast il dolore per la scomparsa prematura di Rocky, nato senza vita al quinto mese.

Tana Ramsay, moglie del famoso chef inglese Gordon Ramsay, ha parlato nel podcast Happu Mum Happy Baby di Giovanna Fletcher dell’aborto spontaneo subito nel 2016. Allora la conduttrice e autrice di diversi libri di cucina, sposata con lo chef da 27 anni, era incinta al quinto mese di Rocky, purtroppo nato morto.

Ramsay, nata Hutcheson, ha raccontato di aver avuto delle perdite di sangue che, nonostante i monitoraggi, sono continuate per tutta la gravidanza, fino a quando ha deciso di tornare in ospedale per ulteriori approfondimenti: “Mi sono chinata per parlare con Gordon, e poi mi si sono rotte le acque. Siamo passati da: ‘Va tutto bene, ti stiamo solo monitorando’, a ‘Il bambino sta per nascere. Non c’è niente che possiamo fare: ora dovrai partorire’, ed è stata la cosa più traumatica di sempre. Ci sono momenti che quasi non riesco a ricordare. Poiché li ho rimossi, non avevo mai avuto un aborto spontaneo“.

“Non me ne vado da nessuna parte. Resterò qui”, le ha detto il marito; Tana Ramsay ha anche raccontato di ciò che ha detto al figlio Jack, quando è sopraggiunto in ospedale e le ha domandato se avesse un fratello o una sorella. “Oh, era un fratello […] è stato davvero difficile. È quella sensazione di vuoto, e poi la mattina dopo esci dall’ospedale e non hai più il bambino”.

L’esperienza della perdita fu estremamente traumatica anche per Gordon Ramsay che, su People, dichiarò: “Non esiste un libro che spieghi come affrontare quel lutto: perdere Rocky è stata davvero dura. Vivere questo trauma è un momento che cambia la vita”. Tuttavia, quel lutto così profondo ha anche aiutato la famiglia a compattarsi: “Non avremmo avuto Oscar se non avessimo perso Rocky – spiegò ancora lo chef Non c’è nessun sostituto, tutt’altro, ma Rocky ha creato fra di noi un legame che non avremmo mai sperimentato in una situazione normale”.

Oggi ciascun membro della famiglia porta un gioiello con il nome del bambino, e anche la loro casa in Cornovaglia è stata dedicata a lui.

Gran parte del merito, nella gestione del lutto, secondo Ramsay va proprio alla moglie: “Questo è il suo potere. Basta vedere come ha affrontato la situazione: si è aperta con le amiche e con le donne che aveva vicino e che avrebbero potuto darle dei consigli, è stata incredibilmente energica, subito dopo. Ci sono molte cose che Tana ha fatto, e non saremmo qui oggi senza quella forza”.

L’ex insegnante montessoriana e lo chef hanno sei figli, oltre a Rocky, scomparso prematuramente: Megan, 26 anni, i gemelli Holly e Jack, 24 anni, Matilda (Tilly), 22 anni, Oscar, 5 anni e il piccolo Jesse, nato a novembre dello scorso anno.