Stefano Corti racconta la nascita di Noa Alexander: "Un'emozione incredibile"

Noa Alexander è nato lo scorso 18 gennaio, e i neo genitori Stefano Corti e Bianca Atzei stanno vivendo un momento di grandissima felicità. Prima e dopo la nascita del piccolo, abbiamo spesso letto le parole della neo mamma: prima per i problemi di salute durante la gravidanza e poi per la gioia di poter stringere il suo piccolo tra le braccia.

News Mamme VIP È nato Noa Alexander, filgio di Bianca Atzei e Stefano Corti Il primo figlio della coppia (insieme dal 2019) è arrivato il 18 gennaio 2023, dopo la paura per una polmonite contratta dalla cantante al nono me...

Ora però a parlare è Stefano Corti. L’inviato de Le Iene, ha voluto raccontare la sua esperienza come neopapà e tutte le emozioni (e preoccupazioni) vissute in questo periodo: “Finalmente è nato, ce l’abbiamo fatta”, ha esclamato nel servizio andato in onda nel programma di inchiesta di Italia 1.

“Un giorno ero sul divano e dopo un po’ è arrivata la mamma di Bianca con un piatto chiuso dicendomi di guardare dentro. Io ho aperto e c’era il test di gravidanza con scritto incinta”, racconta Corti ricordando l’inizio del viaggio per diventare padre:

È stato un figlio voluto. Abbiamo cercato questo bambino per tre anni. Non arrivava e abbiamo provato a fare la fecondazione assistita. È rimasta incinta e poi, purtroppo, al terzo mese di gravidanza, ci hanno detto che non c’era più la vita. Poi ci abbiamo riprovato ed è arrivato in maniera naturale.

Mentre su Italia 1 andavano in onda le immagini dei preparativi della coppia per l’ospedale, e poi quelle del giorno del parto, l’inviato de Le Iene ha continuato: