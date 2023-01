È nata Bella Morata, Alice Campello in terapia intensiva "si sta riprendendo"

La quarta figlia di Alice Campello e Alvaro Morata è nata. La piccola Bella, questo il suo nome, è venuta al mondo lunedì 9 gennaio 2023, ma solo il giorno seguente i genitori hanno dato l’annuncio pubblicando sui social le foto della piccola.

“Bella è nata il 9 ed è meravigliosa. – si legge su Instagram – La mamma, purtroppo e dopo che il parto è andato molto bene, ha iniziato ad avere complicazioni che ci hanno spaventato molto!”.

Ed ecco il perché del ritardo dell’annuncio, cosa che tra l’altro ha fatto preoccupare anche molto i follower della coppia. La neo mamma, subito dopo aver dato alla luce Bella, è stata ricoverata in terapia intensiva presso la Clinica Universidad di Navarra.

A prendersi cura di lei vi sono i migliori medici del caso e “si sta riprendendo molto bene”, come si legge nel post. A queste parole, corredate dai primi scatti alla neonata, si aggiungono i ringraziamenti ai medici e a tutti i fan:

Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati.