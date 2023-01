Kelly Osbourne dà il benvenuto al primo figlio che avrà un nome... particolare

Kelly Osbourne e Sid Wilson sono appena diventati genitori del loro primo figlio, un maschietto di nome Sidney, proprio come il papà. A dare l’annuncio ufficiale della nascita è stata la nonna del piccolo e madre di Kelly, Sharon Osbourne che, il 3 gennaio 2023, su Instagram ha emozionato tutti con la notizia.

“È fantastico. Non pubblicherà una foto di lui e sono così orgogliosa di lei”, ha esultato la neo nonna parlando dell’arrivo del neonato, e della scelta di sua figlia di non mettere online (ancora) nulla del piccolo. Scelta confermata anche dalla mamma che in una storia ha chiaramente detto di non “Essere ancora pronta a condividere il suo bambino con il mondo”.

Kelly Osbourne aveva annunciato per la prima volta la sua gravidanza all’inizio di maggio 2022, postando uno scatto con in mano le foto dell’ecografia: “Sono al settimo cielo annunciandovi che diventerò mamma. Dire che sono felice non basta. Sono estasiata!”.

Nei mesi passati l’attrice ha anche parlato di come avrebbe affrontato la maternità. In un’intervista a Red Table Talk, ha dichiarato: “Ho scelto di continuare a prendere le mie medicine invece di allattare”. Di quali farmaci si tratti non si sa, ma sicuramente pare non siano compatibili né con la gravidanza né con l’allattamento al seno. La sua scelta, dice, è difficile ma alla fine pensa sia l’opzione migliore per lei e il suo bambino.

Infine, Osbourne ha parlato delle sue lotte contro la dipendenza, iniziate quando aveva appena 13 anni, e della sua paura di ricaderci durante l’allattamento, cosa possibile se le venissero tolte le sue medicine: “Che tipo di madre sarò se comincio a tornare indietro, se comincio a essere autodistruttiva?”, ha concluso.