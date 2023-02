L'attrice Constance Wu aspetta il secondo figlio con Ryan Kattner

La star di Hustlers ha annunciato su Instagram di essere in attesa del secondogenito con il compagno, il frontman della band Man Man: “Panino nel forno. Il bambino filippino n. 2 in arrivo”.

“Panino nel forno. Il bambino filippino n. 2 in arrivo”, con queste parole, Constance Wu, star di Hustlers, ha dato l’annuncio di essere in attesa del suo secondo figlio con il compagno Ryan Kattner. A corredo dell’’ironica frase postata nelle storie Instagram del suo account ufficiale, una foto dove mostra il pancione.

L’attrice, 40 anni, e Kattner (42), frontman della band Man Man, sono già genitori di una bambina di 2 anni, nata nell’agosto 2020. “Ho avuto una bellissima bambina ad agosto. È la migliore. Ha una testa piena di capelli, e ha un sedere blu”, disse Wu con la sua consueta ironia a maggio 2021 durante un’intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

La protagonista di Crazy Rich Asians spiegò che la piccola era nata con una macchia, nota come melanocitosi congenita, una voglia piatta bluastra che appare alla nascita o nelle prime settimane di vita in alcuni bambini. “Apparentemente, succede in molti bambini asiatici, e io e il mio ragazzo siamo entrambi asiatici”, aveva spiegato l’attrice aggiungendo che Kattner aveva persino scritto una canzone su questo: “In realtà ha scritto una canzone sul suo sedere blu, e sarà nel suo prossimo album”.

Neonato (0-1 anno) “Il mio bimbo ha una chiazza blu”: cos'è la macchia mongolica Si presenta come una chiazza bluastra dai bordi irregolari e sfumati e solitamente posizionata in fondo alla schiena dei neonati. È la macchia mon...

Inoltre, in un’intervista a PEOPLE rilasciata a ottobre scorso, Constance Wu aveva anche parlato della sua bambina e come già sapesse dare comandi ad Alexa, chiedendole di suonare una canzone, perché già a 2 anni è sempre desiderosa di una festa da ballo: “Prenderà la mano di chiunque, lo trascinerà al centro della stanza e dirà ‘Balla!’”.