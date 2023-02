Ireland Baldwin svela il nome della futura figlia

L’annuncio della gravidanza era arrivato il 31 dicembre 2022, con una foto dell’ecografia e un semplice “Buon anno” nella caption. Ora Ireland Baldwin ha deciso di svelare il nome della bambina che aspetta con il compagno RAC, nome d’arte del musicista e produttore André Allen Anjos.

All’interno di una puntata del podcast Girlboss Radio, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, ha parlato della sua infanzia e del difficile rapporto con i genitori, sempre in guerra per il suo affidamento:

Quello che mi entusiasma di più si concentra su molte cose che volevo davvero in termini di stabilità da bambina e che non avevo. La cosa eccitante è che posso allevare questo piccolo essere umano e fare le cose in modo completamente diverso da quello che mi è stato insegnato.

Ireland Baldwin è quindi determinata a non far vivere a sua figlia la sua stessa esperienza, un dolore che si porta dentro da quando i suoi genitori hanno divorziato. Nel podcast, però, c’è stato spazio anche per tante parole di gioia e la rivelazione del nome della piccola:

La chiameremo Holland. (…) Ho sempre amato quel nome sin da quando ero giovanissima, ho solo pensato che fosse un nome così bello e di classe, quindi andiamo con Holland.

La modella ha detto che a ispirarla nella scelta di questo nome è stata una delle sue attrici preferite, Holland Taylor, anche se è impossibile non notare un omaggio velato alla tradizione di famiglia, dove tutti hanno nomi di Nazioni.

L’arrivo di questa bambina, inoltre, sta portando un po’ di luce nella brutta vicenda giudiziaria in cui sta navigando Alec Baldwin, dopo l’incidente sul set del film Rust, in cui perse la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins a causa di un colpo sparato da una pistola di scena in mano all’attore.

Ora Alec Baldwin è accusato formalmente dal primo Procuratore distrettuale giudiziario del New Mexico, Mary Carmack-Altwies, di omicidio colposo insieme ad Hannah Gutierrez-Reed, l’addetta alla supervisionate delle armi sul set.