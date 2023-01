Kim Basinger e Alec Baldwin diventano nonni: Ireland Ellesse Baldwin è incinta

I due, che si sono conosciuti e innamorati nel 1991 sul set del film Bella, bionda e dice sempre sì, vivranno questa esperienza grazie alla loro primogenita. L'attore sarà presto anche papà per la settima volta.

Kim Basinger e l’ex marito Alec Baldwin diventeranno presto nonni per la prima volta. Ireland Ellesse Baldwin, la loro figlia nata nel 1995 (due anni dopo il matrimonio dei genitori), ha infatti annunciato di essere incintamostrando sul suo account Instagram l’ecografia del nascituro, frutto dell’amore con il musicista RAC il cui vero nome è André Allen Anjos, con cui la modella fa coppia fissa da circa un anno.

“Buon anno nuovo“, ha scritto nel post, accompagnato da un emoticon a forma di cuore, a conferma di come questa dolce novità la renda felice.

Tra i primi che hanno voluto congratularsi con lei per la gravidanza c’è stata la cugina Hailey Bieber, che ha scritto: “Sto piangendo“. Felicissima anche Paris Hilton, che le ha detto semplicemente: “Congratulazioni amore”.

Vi raccomandiamo... Settimo figlio in arrivo per Alec Baldwin e Hilaria Thomas

Non è invece arrivato alcun messaggio, almeno sui social, da parte dei futuri nonni, Kim Basinger e Alec Baldwin, che non potranno che essere entusiasti all’idea di questa nuova vita in arrivo. I due si erano conosciuti e innamorati nel 1991 sul set del film Bella, bionda e dice sempre sì e si sono poi sposati il 19 agosto del 1993. L’annuncio della separazione è arrivato nel 2000, mentre nel settembre del 2002 c’è stato il divorzio, che li ha portati a essere al centro di una lunga ed estenuante battaglia legale legata all’affidamento di Ireland.

L’ex protagonista di Basic Instict potrà quindi vivere questa esperienza a 69 anni, mentre Baldwin presto sarà papà per la settima volta. L’attore ha infatti costruito una famiglia numerosissima con la sua seconda moglie, Hilaria Thomas, sposata nel 2012: i due hanno avuto Carmen (9 anni), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2), Lucia (nata nel 2021 da madre surrogata) e Ilaria Catalina Irena, nata il 22 settembre 2022. Insomma, ad attendere il bebè ci sarà una foltissima tribù di zie e zii con cui potrà crescere insieme.

Categorie Gravidanza

Ti è stato utile? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Grazie per aver votato! Qualcosa è andato storto. Riprova per favore.