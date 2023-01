Il commovente video e le prime parole di Alice Campello, fuori dalla terapia intensiva

L’influencer è tornata sui social dopo aver messo al mondo la sua quarta figlia, Bella, ed essere entrata in terapia intensiva in seguito ad alcune complicazioni. Nel post (anche) una dedica speciale ad Alvaro Morata: "Sei il regalo più grande che potesse farmi Dio".

Alice Campello è fuori pericolo. L’influencer è tornata sui social dopo aver messo al mondo la sua quarta figlia, Bella, ed essere entrata in terapia intensiva subito dopo il parto, in seguito ad alcune complicazioni. Il brutto momento vissuto dalla neo mamma sempre essere ormai passato, come ha fatto sapere anche Alvaro Morata, che su Instagram ha rassicurato tutti sulle condizioni della moglie.

Lei stessa ha voluto scrivere un post sulla sua pagina, in cui ha ringraziato i follower per essersi tanto preoccupati per lei, senza dimenticare anche lo staff medico che le ha dato assistenza:

Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona di @clinicanavarra ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva, Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (soprattutto a Maria Victoria e Raquel).

A queste parole, accompagnate da un dolcissimo video che racchiude tutti i primi momenti vissuti con la neonata tra le braccia, Alice Campello ha voluto aggiungere una dedica speciale al calciatore dell’Atlético Madrid, suo marito dal 2017 e padre anche dei i gemelli, Alessandro e Leonardo, e del terzogenito della coppia, Edoardo: