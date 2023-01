Chrissy Teigen in mostra con i seni che perdono latte: l'importanza di abbattere il tabù

Alzi la mano chi non si è ritrovata con una maglia, un vestito o un pigiama bagnato durante l’allattamento. Nonostante le famose coppette assorbi latte (che si spostano di continuo) quante volte ci siamo ritrovare con una macchia o il letto bagnato al risveglio. Questo tipo di perdite non sono certo una cosa rara e tutte le madri che allattano al seno hanno provato ad averle almeno una volta.

Nonostante sia una cosa più che normale, creano imbarazzo e troppo spesso le immagini di neo mamme vip, perfette e ‘pulite’ fanno credere che sia una cosa che non accade, una cosa da ‘nascondere’. Per questo lo scatto di Chrissy Teigen è importante. La modella ha dato alla luce la sua quarta figlia, Esti Maxine Stephens, avuta con il cantautore John Legend, il 13 gennaio 2023, e in uno degli ultimi scatti pubblicato su Instagram si vedono perfettamente i ‘segni’ dell’allattamento che tutte le mamme riconoscono.

News Chrissy Teigen e John Legend danno il benvenuto al quarto figlio: "Che giornata benedetta" Il cantante lo ha annunciato durante un concerto privato venerdì 13 gennaio. Ancora sconosciuti il sesso e il nome del bebè.

Nell’immagine Teigen indossa un abito in raso nero e un maxi cardigan: il vestito è macchiato proprio all’altezza di entrambi i seni e anche sul ventre, mostrando chiaramente quello che può avvenire nelle prime settimane dopo la nascita. Le perdite postpartum sono reali e la modella non ha timore di mostrarlo.

Tante donne hanno apprezzato lo scatto, che in un colpo solo abbatte uno dei tanti tabù sull’allattamento: “Adoro il fatto che tu stia normalizzando le perdite delle prime settimane dopo il parto. Ti svegli di notte e pensi ‘È pipì? È latte? O è sudore?’ Tante opzioni di fluidi corporei. Grazie per averlo condiviso”. E ancora: “Niente racconta l’autenticità postpartum come le macchie di latte!”.