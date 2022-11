Chrissy Teigen si mostra nuda con il cerotto da reflusso gastro-esofageo sopra il pancione

La conduttrice statunitense ha trovato un po' di sollievo dai suoi problemi di digestione. In attesa del terzo figlio da John Legend, aveva parlato anche come mangiare i cibi sbagliati in gravidanza possa essere debilitante.

Dopo aver rivelato di soffrire di problemi digestivi durante la gravidanza, Chrissy Teigen, 36 anni, ha fatto sapere ai follower di stare meglio, grazie al cerotto da reflusso gastro-esofageo fornitogli dal suo chiropratico.

La conduttrice statunitense ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto di lei in cui è apparsa nuda, mostrando il suo pancione con il cerotto nero, posizionato strategicamente, che le alleviato i disturbi.

A corredo dell’immagine, Chrissy Teigen – in attesa del terzo figlio da John Legend – si è mostrata felicissima del fatto che il cerotto stesse funzionando alla perfezione e ha voluto ringraziare il dottore, che la segue da molto tempo, scrivendo: “Grazie Dottor Berlin per il mio cerotto da reflusso gastro-esofageo (funziona davvero!!???) e per essere stato il mio uomo principale per molti anni!“.

A ottobre 2022, la conduttrice aveva parlato dei suoi problemi di digestione legati alla gravidanza, sottolineando come mangiare i cibi sbagliati possa essere debilitante.

Parlando delle sue abitudini alimentari, prima della gravidanza, aveva affermato in un post:

Ho vissuto la vita di uno stomaco marcio viziato. Potevo fargli qualsiasi cosa: streed food, sushi mangiato in una zona non di mare, roba che puzzava, cibo che cadeva per terra con la regola dei 5 secondi, sfide del peperoncino, innumerevoli shottini. Ed era forte, il mio stomaco. Ora, metà di un singolo pomodoro ciliegino può farmi stare male per 12 ore.

Nonostante le difficoltà, Teigen si era detta “ancora così felice” di essere la “casa in affitto” del suo bambino. Ad agosto 2022 aveva annunciato di essere incinta, dopo aver subito un trattamento di fecondazione in vitro all’inizio dell’anno. Con il cantante è già madre di Luna, sei anni, e Miles, quattro.