È quindi importante occuparsi dei salumi in gravidanza e della possibilità, o meno, di assumerli. Intorno a questo argomento, infatti, ci sono diverse opinioni e abitudini ed è doveroso capire quali sono le evidenze scientifiche a supporto del consumo o meno di questi alimenti.

L’importanza di un’alimentazione corretta in gravidanza

Oltre che essere un piacere l’alimentazione è sempre, in ogni fase della vita, un aspetto cruciale da cui dipende la propria salute. Mangiare sano, spiega l’Istituto Superiore di Sanità, aiuta infatti a prevenire e trattare diverse malattie croniche, fortifica il sistema immunitario e protegge l’organismo dalle malattie non direttamente collegate con la nutrizione.

Le indicazioni su un’alimentazione sana in gravidanza, quindi, raccomandano l’assunzione quotidiana di frutta e verdura (preferibilmente di stagione), di alimenti ricchi di amido (pane, pasta, cereali, patate), latte e derivati (assumendo moderatamente i formaggi e preferendo quello freschi con un basso contenuto di grassi) e, almeno 1 o 2 volte al giorno, pesce, carne e uova.

Per quel che riguarda la carne è consigliato di limitare il consumo di insaccati preferendo i salumi magri che hanno comunque un elevato contenuto di sale. Il consumo dei salumi, riporta il dossier scientifico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), dovrebbe essere basso sia in quantità che in frequenza. È stata infatti individuata un’associazione tra un elevato consumo e malattie croniche.

Il consumo di salumi in gravidanza è pericoloso?

La principale preoccupazione associata al consumo di salumi in gravidanza è legata al rischio di infezioni quali Toxoplasmosi, Salmonella, Escherichia coli e Listeriosi. Uno studio ha evidenziato (pur non indicando i livelli potenzialmente dannosi) l’associazione tra l’assunzione dei nitriti derivanti dal consumo di salumi durante la gravidanza e un aumento del rischio di tumori cerebrali pediatrici.

Quali sono i salumi consentiti in gravidanza (e in che quantità)

La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia nelle linee guida sulla Nutrizione in gravidanza e durante l’allattamento riporta come gli unici salumi consentiti in gravidanza sono:

prosciutto cotto – 3/4 fette;

salame – 5/6 fette

bresaola – 5/6 fette;

fesa di tacchino – 50 grammi;

mortadella – 2 fette.

Rischi e conseguenze del consumo di salumi in gravidanza

Le situazioni a rischio legate all’assunzione dei salumi, come riportato nel Decalogo Alimentazione e Gravidanza dell’Istituto Superiore di Sanità, sono legate al contatto con la carne cruda (a meno che non sia stata congelata per qualche giorno), gli insaccati poco stagionati e le carni affumicate. Il pericolo, dunque, è nelle carni crude o in quelle eccessivamente cotte (che contengono idrocarburi policiclici aromatici che sono cancerogeni e teratogeni).

I salumi stagionati, meglio se sottoposti a stagionatura prolungata (il processo che dura settimane o mesi per cui la carne viene conservata in un ambiente dove la temperatura, l’umidità e la ventilazione sono controllate), possono quindi essere assunti.

Va anche ricordato, come precisato dal Ministero della Salute, che in Italia e in Europa è attivo un sistema capillare di garanzia della sicurezza alimentare grazie al quale vengono effettuati controlli ufficiali per eliminare o minimizzare i rischi microbiologici, chimici e fisici legati agli alimenti. Nell’assunzione dei salumi sono da preferire quelli di produzione industriale venduti nelle apposite vaschette preconfezionate, consumandoli preferibilmente entro pochi giorni, evitando quelli affettati al banco che potrebbero andare incontro a un rischio di cross-contaminazione (il trasferimento non intenzionale di sostanze chimiche o microrganismi da un alimento a un altro).

L’altro aspetto critico dei salumi è legato alla quantità di sale, dato che durante la gravidanza è consigliato moderarne l’assunzione per il rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari e ipertensione. A questo proposito va anche riportato, come indicato dall’Istituto Salumi Italiani Tutelati, che alcune analisi sulla composizione nutrizionale dei salumi italiani (condotte dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione e la Stazione Sperimentale per l’Industria e delle Conserve Alimentari) mostrano che vi è una significativa riduzione dell’impiego di sale grazie all’evoluzione dei sistemi di produzione, dei controlli nei periodi di asciugatura e stagionatura e alla maggiore attenzione nella tipologia di spezie utilizzate.

Nella medesima indagine emerge come nei salumi vi siano meno grassi (riduzione del contenuto lipidico), una diminuzione del colesterolo e una crescita delle proteine.

Le alternative al consumo dei salumi

Per evitare i salumi con tutti i rischi a essi associati si può ricorrere a diverse alternative. O ricorrendo agli alimenti di origine vegetale (molto diffusi nell’alimentazione vegetariana e vegana) come il mopur, il seitan e il tempeh che in molti casi hanno sapori e consistenze simili a quelle dei salumi di carne (ma che non possono essere considerati tali dal punto di vista nutrizionale), oppure scegliendo alimenti altrettanto pratici e che nutrizionalmente rappresenta una bona dose di proteine con un ridotto apporto di lipidi come l’hummus di ceci, le uova sode e le verdure.