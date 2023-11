Non tutti i bambini amano le pappe da subito: la consistenza del cibo è ovviamente diversa rispetto a quella del latte, totalmente liquido, e anche i sapori e gli odori sono differenti rispetto a ciò a cui sono stati abituati dalla nascita.

Allattamento Cosa significa allattamento a termine e quanto può durare Quanto dura l'allattamento? Dopo i 6 mesi di alimentazione esclusiva quando è il momento di interrompere? Facciamo il punto senza pregiudizi e col...

Fermo restando che il latte rimane la fonte principale di sostentamento almeno fino all’anno di vita, anche seguendo le più recenti linee guida dell’Oms, svezzare un bambino è un processo da affrontare per gradi, che può rivelarsi complesso, per cui è richiesta una bella dose di pazienza e di tempo, ma è anche un primo, fondamentale passo per lo sviluppo del bimbo e per la crescita della sua autonomia, visto che lo svezzamento è il primo step per quello che sarà, poi, l’insegnargli a mangiare completamente da solo.

Proprio per questo, nel momento in cui il pediatra consiglia di iniziare lo svezzamento è importante dotarsi di una serie di accessori che aiuteranno il bambino ad approcciarsi al pasto, e a compierlo poi in autonomia. Naturalmente non parliamo di posate come forchette e coltelli, che arriveranno solo molto più avanti, ma di prime stoviglie – e non solo – che avvicineranno il piccolo a questo importante momento della giornata.

L’importanza degli accessori per lo svezzamento

Come abbiamo accennato, gli accessori per lo svezzamento sono molto importanti per una serie di ragioni: in primo luogo contribuiscono allo sviluppo del bambino rendendo facile l’alimentazione, visto che cucchiai e tazze progettati per i bambini consentono loro di afferrare e utilizzare in modo indipendente questi strumenti, sviluppando abilità motorie importanti.

Gli accessori per lo svezzamento, come i cucchiaini morbidi o i piatti con diverse texture, possono inoltre aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità sensoriali attraverso il contatto con cibi di diverse consistenze.

Alcuni accessori per lo svezzamento includono marchi o misurazioni che aiutano a controllare le dimensioni delle porzioni e a garantire che il bambino riceva la giusta quantità di cibo, mentre altri, come i piatti con divisori o le ciotole con coperchi, aiutano a evitare sprechi e a conservare il cibo avanzato in modo sicuro per la volta successiva.

Generalmente tutte le stoviglie utilizzate durante lo svezzamento sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie o con acqua calda e sapone.

Posate e piatti colorati e divertenti possono inoltre rendere il momento del pasto più attraente per i bambini, incoraggiandoli a sperimentare con nuovi cibi.

Neonato (0-1 anno) La carne nello svezzamento: quando introdurla e cose da evitare Un alimento prezioso dal punto di vista nutrizionale e importante per la crescita dei bambini: ecco quando, quanta, quale (e ogni quanto) carne dar...

Gli accessori essenziali per lo svezzamento

Quali sono quindi gli accessori da avere per forza in casa quando si comincia a svezzare il bambino? Ecco i principali.

Bavaglini

Per prima cosa, bisogna evitare che il bimbo si sporchi. Non si tratta di evitare di caricare qualche lavatrice in più. È necessario per far sì che bevande e pappe non inumidiscano gli abiti e penetrino fino a toccare la pelle, creando una spiacevole sensazione nel bambino.

Ovviamente bisogna anche considerare che alcune macchie sono davvero ostinate da rimuovere. In più si dovrà anche passare al cambio completo del neonato e alla pulizia approfondita del seggiolone.

Per proteggere il bimbo, quindi, servono proprio i bavaglini, ma quali acquistare? Il punto è che in commercio ce ne sono molti e probabilmente li dovrete testare tutti, o almeno tanti. Questo perché alcuni bimbi accettano quelli classici ma da annodare, mentre sono più pratici quelli con la molla o con il velcro.

I modelli con raccoglipappa, quindi con pratica tasca che ingloba tutta la pappa che scivola dalla boccuccia del piccolo, sono in silicone e possono risultare troppo rigidi. E anche le magliette con le maniche, realizzate in materiale impermeabile, in estate quando fa caldo non sono il massimo. Dunque, il nostro consiglio è quello di sperimentare, prima di capire quale sia la tipologia che più si confà alle esigenze del bimbo.

Chicco, Bavaglini Pappa Chicco propone un set di 3 bavaglini con chiusura a velcro adatti per mangiare senza sporcarsi. La parte superiore è rivestita in morbida spugna di cotone, mentre l’inferiore è impermeabile, così da non far penetrare liquidi e macchiare inesorabilmente l’abbigliamento. 9 € su Amazon Pro Buona qualità dei materiali Contro I liquidi filtrano attraverso il bavaglino

Adatti a bimbi più grandi di 6 mesi

Vicloon, Bavaglini con maniche Non un semplice bavaglino, ma una vera e propria maglietta impermeabile con le maniche lunghe, in grado di evitare che l’abbigliamento si sporchi. Nella confezione sono incluse 4 maglie, ideali per bambini da 6 mesi a 3 anni. 8 € su Amazon Pro Utili anche per fare lavoretti Contro Vestono molto

L'elastico delle maniche è stretto

Cucchiaio

Tra gli importanti strumenti per dare da mangiare a un bimbo abituato al seno o al biberon, c’è il cucchiaio. Dovrà avere una consistenza morbida, ma deve anche essere abbastanza resistente, per poter contenere la pappa. Conviene puntare su quelli a manico lungo in silicone, che solitamente sono più accettati di quelli in metallo o in bambù.

Nuby, Cucchiaino svezzamento, manico lungo Nuby propone un set di 3 cucchiaini in silicone, proposti in 3 colori differenti con manico lungo, per riuscire a raccogliere anche quello che c'è nel fondo del vasetto. 5 € su Amazon 8 € risparmi 3 € Pro Molto resistenti

Lavabili in lavastoviglie Contro La plastica è dura

Piatti

Per quanto riguarda i piatti, invece, vi consigliamo quelli con la ventosa e che presentano un vano da riempire con acqua calda, per mantenere la pappa alla giusta temperatura.

In alternativa, potete optare per la versione ecofriendly, ovvero per i set pappa in materiali naturali e biodegradabili, spesso abbelliti da disegni coloratissimi, che i bimbi apprezzano moltissimo.

Primamma, Piatto termico Un comodo piatto termico con base a ventosa, che si riempie di acqua calda per mantenere la pappa alla giusta temperatura. Compra su Amazon Pro Mantiene calda la pappa

Si pulisce facilmente Contro Non è troppo pratico

AllStoreItalia, Set Pappa Svezzamento Con Ventosa Il set di AllStoreItalia è realizzato in silicone e presenta una ciotola con ventosa anti urto e bordi salva pappa e un cucchiaio con manico in legno. 18 € su Amazon Pro La ventosa è molto valida

Lavabile in lavastoviglie

Molto resistente Contro Nessuno

Bicchieri apprendimento

Con lo svezzamento si introduce anche l’acqua nella dieta del bimbo, quindi bisogna potergliela dare con uno strumento adeguato. Anche se potrebbe andar bene un biberon, vi suggeriamo di puntare su prodotti adatti, che possano favorire lo sviluppo e l’apprendimento.

Benessere Quando si dà l’acqua al bebè e 5 cose sullo svezzamento che spesso non ci dicono Lo svezzamento è una fase della crescita del bambino caratterizzata spesso da ansie, incertezze e dubbi. Può essere quindi utile seguire questi c...

Preferite, quindi, i bicchieri antigoccia, con manici antiscivolo e presa ergonomica, oppure le magic cup, ovvero delle tazze con parte superiore in silicone, che permettono al bimbo di non bagnarsi.

MAM, Tazza apprendimento salvagoccia La tazza di apprendimento di Mam con capienza pari a 150ml è ergonomica ed estremamente leggera, dotata di due manici per essere facilmente presa tra le mani del bimbo. 9 € su Amazon Pro Facile da pulire e sterilizzare

Non fa cadere nemmeno una goccia d'acqua Contro Tettarella fragile