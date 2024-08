Generalmente nelle liste nascita i genitori inseriscono sempre almeno un set pappa, che è fra i regali più gettonati, proprio perché comprende tutto il necessario per il bambino quando comincerà a mangiare qualcosa di diverso dal solo latte.

A cosa serve il set pappa?

Il set pappa è un kit di utensili per bambini piccoli che stanno iniziando a mangiare cibi solidi. Di solito include vari elementi progettati per facilitare il momento del pasto sia per il bambino che per i genitori, ed è utile per insegnare al bambino a mangiare autonomamente, rendendo il momento del pasto più sicuro, ordinato e piacevole.

I materiali sono spesso scelti per essere sicuri, facili da pulire e talvolta anche resistenti a cadute accidentali.

Allattamento Alimentazione del neonato nei primi giorni: quando deve mangiare e 5 consigli Come affrontare al meglio i primi giorni dopo il parto: ecco quanto deve mangiare il neonato e come riconoscere quando ha fame.

Gli accessori che lo compongono

Generalmente un set pappa è composto da una serie di accessori, a cui se ne possono aggiungere altri “opzionali”; sicuramente, non possono mancare

Piatto o ciotola : solitamente sono progettati con bordi alti o antiscivolo per evitare che il cibo esca o che il piatto scivoli. Alcuni possono avere ventose sul fondo per fissarsi al tavolo.

: solitamente sono progettati con bordi alti o antiscivolo per evitare che il cibo esca o che il piatto scivoli. Alcuni possono avere ventose sul fondo per fissarsi al tavolo. Cucchiaio e forchetta : parliamo di utensili dalle dimensioni ridotte e con manici ergonomici, progettati per le piccole mani del bambino. Spesso i cucchiai hanno una punta morbida per non irritare le gengive delicate.

: parliamo di utensili dalle dimensioni ridotte e con manici ergonomici, progettati per le piccole mani del bambino. Spesso i cucchiai hanno una punta morbida per non irritare le gengive delicate. Bicchiere o tazza con beccuccio: facilita la transizione dal biberon alla tazza, insegnando al bambino a bere autonomamente.

Oltre a questi nei vari set pappa possiamo trovare anche:

Bavaglino : protegge i vestiti del bambino dalle macchie di cibo. Alcuni bavaglini possono avere una tasca raccoglibriciole.

: protegge i vestiti del bambino dalle macchie di cibo. Alcuni bavaglini possono avere una tasca raccoglibriciole. Contenitori per conservare il cibo : possono essere utilizzati per preparare e conservare porzioni di cibo per bambini, ideali per quando si è fuori casa.

: possono essere utilizzati per preparare e conservare porzioni di cibo per bambini, ideali per quando si è fuori casa. Sottobicchiere o tovaglietta: per proteggere il tavolo e rendere più facile la pulizia dopo il pasto.

A cosa fare attenzione nella scelta?

Quando si sceglie un set pappa per bambini, la prima cosa a cui prestare attenzione è ovviamente la sicurezza: occorre quindi accertarsi che il set pappa sia realizzato con materiali sicuri, senza BPA e altre sostanze chimiche nocive, come PVC, ftalati e altre tossine.

Meglio inoltre prediligere modelli in silicone alimentare, spesso preferito per le sue proprietà morbide e non tossiche, ideale per cucchiai e ciotole, o in plastica resistente, verificando che sia adatta per uso alimentare e certificata sicura.

Alimentazione Comodi, evolutivi e pratici: i consigli per scegliere il seggiolone per la pappa Il momento dello svezzamento è arrivato e con esso anche la scelta del seggiolone per la pappa: quali caratteristiche deve avere e quale tipologia...

Si possono poi scegliere modelli che siano lavabili in lavastoviglie, per una pulizia veloce e sicura, e con superfici lisce, evitando quindi utensili con scanalature o fessure difficili da pulire, dove potrebbero accumularsi residui di cibo. Per quanto riguarda il design, meglio optare per quelli con manici antiscivolo e con ventose, che mantengono il piatto stabile riducendo il rischio di rovesciamenti.

Alcuni set pappa cambiano colore quando il cibo è troppo caldo, aiutando a prevenire scottature, quindi si può tenere in considerazione l’idea di acquistare un modello simile.

I migliori set pappa per bambini

Questi sono alcuni dei migliori set pappa che si possono trovare su Amazon.

1. Chicco set piatti riscaldati

Chicco, Set per imparare a mangiare Un set composto da un piatto con manici e vano caldaia per mantenere la palla calda e un cucchiaio curvo, per facilitare il bambino a mangiare. Compra su Amazon Pro Il piatto è molto comodo e pratico

Il set è ben fatto e i materiali sono buoni Contro Cucchiaio piccolo e poco maneggevole

2. Nuby piatto pappacalda

Nuby, Piatto Pappacalda con Cucchiaino Il piatto fondo di Nuby comprende un vano caldaia dove mettere l’acqua calda per evitare che la pappa si raffreddi e un pratico cucchiaio coordinato. 13 € su Amazon 15 € risparmi 2 € Pro Mantiene effettivamente la pappa calda Contro L'acqua all'interno è difficile da rimuovere

La ventosa non sempre fa il suo dovere

3. Allstore piattino pappa svezzamento

ALLSTOREITALIA®, Piattino Pappa Svezzamento Un pratico set per lo svezzamento realizzato in silicone e legno morbido con ciotola con ventosa antiribaltamento e cucchiaio ergonomico. 18 € su Amazon Pro Ciotola molto capiente

La ventosa funziona bene ed è molto funzionale

Non emette alcun odore Contro Nessuno

4. Tommee Tippee ciotola

Tommee Tippee, Explora Ciotola Svezzamento Il set pappa di Tommee Tippee è l’ideale per chi viaggia spesso o trascorre molte giornate fuori casa e ha la necessità di portare con sé la pappa. Si compone di una ciotola con coperchio e cucchiaio. 9 € su Amazon Pro Ciotola utilizzabile sia in microonde che in lavastoviglie

Set comodo e pratico Contro La ciotola non è molto grande

5. Chicco set pappa

Chicco, Set Pappa Da Chicco il set pappa con piatto caldo, biberon evolutivo e cucchiaio curvo abbellito da deliziosi disegni. 23 € su Amazon 29 € risparmi 6 € Pro Il piatto è antiscivolo

La confezione è molto carina, ottima idea regalo Contro Il cucchiaio non è adatto per imparare a mangiare da solo

6. BabyBjörn set pappa