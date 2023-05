3 ricette e 5 ricettari perfetti per la gravidanza

Che cosa mangiare in gravidanza? Ecco una guida semplice per capire quale regime alimentare seguire nel corso del 9 mesi, e alcuni consigli sui libri da acquistare per trovare spunti sempre nuovi.

In realtà (e per fortuna) in anni più recenti questo mito è stato sfatato e, per quanto duro a morire, si è finalmente compreso che le calorie assunte da una donna incinta non devono essere il doppio o il triplo del normale, ma che la cosa migliore da fare è seguire una dieta sana ed equilibrata, proprio come si dovrebbe fare sempre, a prescindere dallo stato di gravidanza.

Anche il termine “dieta”, di contro, è inadeguato, perché si dovrebbe parlare, in maniera più appropriata, di regime alimentare da seguire. Qual è, quindi, quello giusto per i nove mesi di attesa?

L’alimentazione e la dieta in gravidanza

È particolarmente importante curare la propria alimentazione in gravidanza per ridurre al minimo i rischi per madre e feto, poiché, come si legge sul sito dell’Ospedale Bambin Gesù,

È ampiamente dimostrato il legame tra alterazioni dello stato nutrizionale materno e aumentato rischio di: Partorire figli piccoli per età gestazionale o, al contrario, macrosomici;

Parto prematuro;

Mortalità perinatale del neonato.

In gravidanza ci potrebbe essere la necessità di assumere una maggiore quantità di determinati nutrienti, a partire dalle proteine, che devono essere aumentate di 6 grammi al giorno, mentre per quanto riguarda i grassi il loro fabbisogno non è diverso rispetto a quello di una donna non incinta. A servire, semmai, sono i cibi ricchi di acidi grassi essenziali, che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del feto e della placenta.

Anche per quanto riguarda i carboidrati, essi devono rappresentare il 60% circa delle calorie totali, ovvero quelle generalmente richieste da un adulto non in gravidanza. È invece il ferro a necessitare di un aumento importante, visto che la quantità richiesta, 30 mg al giorno, è decisamente superiore rispetto a quella raccomandata in altre situazioni o fasce d’età, ed è il motivo per cui spesso è necessario assumerlo attraverso farmaci specifici.

Negli ultimi due mesi di gravidanza si ha un forte aumento del trasferimento di calcio al feto, motivo per cui la gestate dovrebbe assumerne – assieme al fosforo – 1200 mg al giorno.

Un occhio di riguardo lo hanno poi i folati nel periodo preconcezionale (da un mese prima a un mese dopo il concepimento), che costituiscono un fattore di protezione per i difetti del tubo neurale, in particolare della spina bifida.

La dieta vegetariana e vegana

Le donne che seguono questi regimi alimentari potrebbero soffrire una carenza di zinco, vitamina B12 e ferro, ma mostrare un’assunzione maggiore di folati e magnesio; per questo, è importante che vengano seguite sia in gravidanza che in allattamento per ricevere eventuali aggiunte dei nutrienti di cui hanno carenza.

Gravidanza Dieta vegetariana in gravidanza: la parola all'esperto L'alimentazione vegetariana come si concilia con la gravidanza? Quali sono i rischi e i vantaggi? Scopriamolo con l'aiuto di una biologa nutrizioni...

La carenza di vitamina B12, praticamente certa nelle donne vegane visto che si trova solo negli alimenti di origine vegetale, le può esporre in gravidanza a un aumentato rischio di preeclampsia, con ipertensione (ovvero innalzamento della pressione sanguigna) spesso combinata con proteinuria (una quantità significativa di proteine nelle urine), e di aborto spontaneo.

Un’altra domanda che ci si pone spesso riguarda invece i cibi da evitare del tutto in gravidanza, soprattutto alla luce del rischio di toxoplasmosi. Carne cruda, insaccati, sushi di pesce, sono molti gli alimenti che finiscono “nel mirino” e a cui si consiglia di rinunciare durante i nove mesi di gestazione. Per tutte le informazioni utili, vi rimandiamo a questo articolo.

Alimentazione Quali sono i cibi da evitare in gravidanza? 9 alimenti a cui rinunciare La gravidanza è un periodo di grandi attenzioni e cambiamenti, anche sul fronte alimentare. Scopriamo quali sono i principali alimenti pericolosi ...

3 ricette ideali per la gravidanza

Come visto, non serve dunque impazzire per creare il proprio regime alimentare in gravidanza. Tuttavia, se state cercando ricette sfiziose indicate per i nove mesi di attesa, ecco qui tre idee per un menù giornaliero completo.

Colazione: ciambellone allo yogurt

A colazione bisogna fare il carico di energia. Accanto a una tazza di caffè, di succo di frutta o tè, si può aggiungere una fetta di dolce, meglio se fatto in casa, come il ciambellone allo yogurt.

Ingredienti:

250 g di yogurt intero;

160 g di zucchero semolato;

100 g di farina;

100 g di fecola;

4 uova;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

1 bustina di lievito in polvere per dolci; 1 bustina di vanillina;

Burro e farina per lo stampo;

Sale.

Procedimento:

Montare le uova con zucchero e un pizzico di sale per ottenere una crema liscia e soffice. Unire la farina setacciata un po’ alla volta. Aggiungere la fecola setacciata, mezza bustina di lievito, la vanillina, per ultimo lo yogurt e amalgamare il tutto. Imburrare lo stampo (22 cm) e infarinarlo leggermente prima di versare l’impasto preparato. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti circa e fare la prova dello stecchino per assicurarsi che sia ben cotto. Per esserne certe, lo stecchino dovrà risultare asciutto. Far raffreddare e gustarne una fetta a colazione.

Pranzo: pasta integrale alla carbonara verde

Un piatto unico e gustoso da mangiare a pranzo.

Ingredienti:

80 grammi di pasta integrale;

1 zucchina media;

1 uovo;

1 spicchio di aglio;

1 spicchio di aglio; 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato;

Sale;

Olio evo.

Procedimento:

Lavare bene e tagliare a tocchetti la zucchina. Cuocere la zucchina in padella con un filo di olio e aglio, aggiungendo un po’ d’acqua. Separare il tuorlo dall’albume; sbattere il primo in un piattino e aggiungere un pizzico di sale e pepe a piacere. Lessare la pasta in abbondante acqua salata e scolarla un minuto prima della fine della cottura. Aggiungere un po’ di acqua di cottura nella padella con le zucchine, la pasta e infine l’uovo per amalgamare il tutto e ottenere un piatto saporito. Tenere la fiamma bassa inizialmente e poi spegnerla quando l’uovo risulterà asciutto. Impiattare e spolverare un cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Cena: tacchino arrosto con salsa leggera agli agrumi

Un secondo fresco e saporito da gustare insieme a tutta la famiglia.

Ingredienti:

800 g di fesa di tacchino (un pezzo);

2 arance;

Sedano;

Carota;

Cipolla;

80 g di panna da cucina;

30 g di burro;

Zucchero;

Fecola;

Dado vegetale;

Spago da cucina.

Procedimento:

Arrotolare la carne con lo spago da cucina. Tritare finemente sedano, carota e cipolla e rosolare tutto con un po’ di burro nella pentola a pressione (in alternativa, una casseruola comune antiaderente con coperchio). Aggiungere la carne e farla dorare completamente all’esterno. Spremere le arance e aggiungere il succo alla carne insieme al dado sbriciolato e un cucchiaio di zucchero. Chiudere la pentola a pressione e far cuocere per 25 minuti dall’inizio del fischio. In alternativa, mettere il coperchio sulla casseruola e a fiamma medio-bassa far cuocere per circa 1 ora. Togliere il coperchio e continuare la cottura per far “stringere” la salsa. Per legarlo maggiormente, aggiungere un cucchiaio di fecola di patate e infine la panna. Spegnere il fuoco e far intiepidire la carne. Slegare il rotolo di carne, tagliare a fette e servire con la salsina.

I migliori 5 ricettari e libri di ricette per la gravidanza

1. RICETTARIO IN GRAVIDANZA

RICETTARIO IN GRAVIDANZA: Scopri tutte le ricette della dieta della neo mamma. La guida completa per rimanere in forma con una sana e corretta alimentazione. Un ricettario completo da antipasti a dessert per offrire tantissime opzioni saporite e nutrienti, facili da preparare, che permetteranno alle future mamme di avere un’alimentazione equilibrata e sana. 12 € su Amazon

2. Semplice ricettario sul diabete gestazionale

Semplice ricettario sul diabete gestazionale: Piani pasti semplici e ricette per una gravidanza sana Anna Riccardo propone delle ricette semplici ma dai valori nutrizionali bilanciati per affrontare l'insidioso diabete gestazionale. 9 € su Amazon

3. Non si mangia per due! Consigli nutrizionali e ricette per la gravidanza e l’allattamento.

Non si mangia per due! Consigli nutrizionali e ricette per la gravidanza e l'allattamento. Ediz. illustrata In questo libro l'autrice Elena Aprile cerca di sfatare tutti i falsi miti legati alla nutrizione in gravidanza e durante l'allattamento alla luce delle più attuali evidenze scientifiche, a partire dalla famosa credenza che nei nove mesi si debba "mangiare per due". 17 € su Amazon 18 € risparmi 1 €

4. L’amica incinta a cena (Ricettari salvagente Vol. 7)

L’amica incinta a cena (Ricettari salvagente Vol. 7) Quali sono i luoghi comuni sull’alimentazione in gravidanza e quali invece gli alimenti e le tecniche di cucina effettivamente sconsigliate per chi aspetta un bambino? Cinque sfiziosi menu completi e qualche indicazione di carattere generale per preparare una cena che soddisfi i palati delle future mamme come quelli degli altri commensali, senza troppi timori e preoccupazioni. Compra su Amazon

5. Il ricettario della gravidanza