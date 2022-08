I 6 cibi migliori da mangiare quando si è incinta

Una corretta alimentazione durante la gravidanza può servire ad aiutare sia la madre che il bambino durante questo periodo cruciale, in cui le richieste nutritive sono maggiori. Esistono quindi una serie di esperti che valuta i diversi cibi e consiglia diete specifiche, adatte alle donne incinte. Quali sono quindi i migliori sei cibi da mangiare durante gravidanza? Li ha elencati un articolo di Live Strong.

Per prima cosa: il pesce. A lungo, alle donne incinte è stato detto di evitare questo alimento, poiché in alcuni casi contiene alti livelli di mercurio, un metallo pesante tossico che è stato collegato a difetti alla nascita, come sottolinea anche l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Ci sono, però, molti pesci sicuri da mangiare durante la gravidanza. Lauren Manaker, nutrizionista e dietista prenatale e educatrice certificata per l’allattamento e autrice di The Seven-Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook sostiene che le persone incinte debbano assumere dai 220 ai 340 grammi pesce a basso contenuto di mercurio ogni settimana, come salmone, tonno striato e trota.

Quando si tratta di alimentazione in gravidanza le uova sono fondamentali, poiché contendono un nutriente molto importante: la colina che, come afferma Manaker, “aiuta a sostenere un sano sviluppo del midollo spinale ed è collegato alla salute del cervello del bambino anni dopo la nascita“.

Nella dieta, inoltre, non possono mancare: patate, fagioli e legumi e il latte, che fornisce una serie di nutrienti utili alla gravidanza, tra cui calcio, vitamina B12, vitamina A, vitamina D e iodio.

Per concludere, anche i cibi con folati, una vitamina che viene utilizzata nella formazione dei globuli rossi, hanno un’importanza particolare nella dieta delle persone incinte, sia prima che dopo la gravidanza (come avevamo spiegato qui).