Il tenero post di Hilary Swank, in attesa dei gemelli, che mostra il pancione a Natale

L'attrice, 48 anni, aveva annunciato che sarebbe diventata mamma per la prima volta a ottobre 2022, parlando di "miracolo". In occasione delle festività è apparsa su Instagram utilizzando la stessa espressione.

A ottobre 2022 Hilary Swank annunciava in diretta tv di aspettare due gemelli all’età di 48 anni. Ospite a Good Morning America, l’attrice, due volte premio Oscar per Boys don’t cry (1999) e Million dollar baby (2004), parlava di “miracolo“. Un’espressione che ha utilizzato anche in occasione delle festività natalizie, quando su Instagram ha mostrato il pancione in crescita per fare gli auguri ai follower ed esprimere i sentimenti legati all’attesa.

Nella descrizione allo scatto, in cui appare davanti a un albero addobbato con un sorriso contagioso, Hilary Swank ha scritto:

Non potremmo desiderare un miracolo più incredibile. Sono davvero grata per questi due regali di una vita. Buon Natale a tutti. Vi auguro miracoli nelle vostre vite, qualunque forma assumano.

L’attrice ha parlato a nome suo e di suo marito, l’imprenditore Philip Schneider, sposato in gran segreto nel 2018. Già durante la trasmissione statunitense, la 48enne aveva espresso tutta la sua felicità nel diventare mamma per la prima volta: “Era qualcosa che aspettavo da molto tempo”, aveva affermato“.

News Mamme VIP Hilary Swank diventerà mamma di due gemelli a 48 anni Lo ha annunciato in diretta tv durante la trasmissione Good Morning America: "Era qualcosa che aspettavo da molto tempo, è un miracolo inaspettato...

Non è chiaro quando sia prevista la data esatta del parto, certo è che Hilary Swank non vede l’ora di godersi la maternità per la prima volta e accogliere non uno, ma ben due figli. “Sono così contenta di condividere questa cosa con voi e con tutta l’America. Diventerò mamma! E non solo di un bambino, ma di due! Non ci posso credere, è così bello poterne parlare e condividere questa cosa“, aveva ancora dichiarato durante il talk show.