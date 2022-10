Hilary Swank diventerà mamma di due gemelli a 48 anni

Hilary Swank è incinta di due gemelli. A 48 anni, l’attrice due volte premio Oscar per Boys don’t cry (1999) e Million dollar baby (2004) diventerà mamma per la prima volta. Annunciandolo in diretta tv, ospite a Good Morning America, Swank non potrebbe essere più felice: “Era qualcosa che aspettavo da molto tempo, è un miracolo inaspettato“, ha affermato ai microfoni della trasmissione.

“Sono così contenta di condividere questa cosa con voi e con tutta l’America. Diventerò mamma! E non solo di un bambino, ma di due! Non ci posso credere, è così bello poterne parlare e condividere questa cosa“, ha aggiunto l’attrice, mentre la conduttrice e le persone in studio si congratulavano con lei, evidentemente emozionati e genuinamente felici per lei.

Un momento molto tenero quello dell’annuncio pubblico della gravidanza di Swank, anche se nella vita di tutti i giorni potrebbe capitare, a lei come a qualunque altra mamma, neomamma, o prossima mamma, di ricevere commenti indesiderati riguardo all’età in cui si rimane incinta, insieme a tutti gli altri commenti non richiesti su come svolgere al meglio il proprio ruolo da genitore.

Questi commenti non richiesti contengono spesso indicazioni rispetto a come ci si deve comportare, quali cose è meglio fare, come affrontare i temi dell’allattamento, il sonno, lo svezzamento, e così via. E se ci sia un’età giusta per diventare mamma.

La verità è che non esiste una regola che determini l’età ideale in cui diventare madri e la felicità di Hilary Swank che comunica al mondo intero la sua gravidanza non può fare altro che emozionare.