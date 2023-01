Eugenie di York è incinta del secondo filgio, l'annuncio social anticonvenzionale

La principessa ha scelto di condividere ancora una volta la notizia in modo anticonformista, rompendo l'etichetta reale. In estate è in arrivo il bebé che si aggiunge ad August, nato nel febbraio 2021.

Eugenie di York sarà mamma bis. Ad annunciarlo è stata la principessa stessa via social, un modo decisamente insolito per una reale di condividere la notizia, ma che fra i vip e i personaggi del mondo dello spettacolo è sempre più diffuso. In sintonia con il trend del momento, Eugenie, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, ha pubblicato una foto su Instagram in cui il primogenito August bacia il pancione in crescita della mamma, coperto dagli abiti invernali.

“Siamo così entusiasti di condividere che quest’estate ci sarà un nuovo arrivato nella nostra famiglia“, ha scritto la principessa a corredo dello scatto. Il bebé va quindi ad aggiungersi ad August, che a febbraio 2023 compie due anni, e Jack Christopher Stamp Brooksbank, con cui Eugenie di York si è sposata nel 2018.

L’immagine scelta per dare la bella notizia non è formale, ma è uno scatto privato che racconta tutta la felicità del momento, condivisa con il resto dei suoi affetti più cari.

Non è la prima volta che Eugenie di Yorke rompe l’etichetta reale. Anche alla nascita del suo primo royal baby, infatti, la principessa aveva scelto di darne notizia sui social, nonostante di consueto questo tipo di comunicazioni andrebbero lasciate all’account ufficiale di Buckingham Palace.

Una scelta anticonvenzionale, che più tardi ha effettuato anche sua sorella maggiore, Beatrice di York, alla nascita di Sienna nel settembre 2021.

La vita della principessa, in fondo, è abbastanza lontana dagli incarichi ufficiali più importanti e lavora in una galleria d’arte. Negli ultimi mesi ha viaggiato molto in Portogallo, dove il marito lavora nel marketing di CostaTerra, un complesso residenziale di lusso.