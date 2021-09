È nata la figlia di Beatrice di York: quale posto ha sulla linea di successione?

Sabato 18 settembre è nata la figlia di Beatrice di York. La principessa ha dato alla luce la sua primogenita, una bambina, nata dall’unione con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Questa nuova nascita va ad incidere nella linea di successione reale ufficiale poiché la principessa Eugenie di York e tutti i reali dietro di lei ora hanno perso una posizione nell’ordine gerarchico britannico.

Ma la nuova royal baby che posto prenderà nella linea di successione al trono reale?

È nata la figlia di Beatrice di York: gli annunci della nascita dalla famiglia reale

Ad annunciare la nascita della piccola principessa un post pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale theroyalfamily che con poche, semplici e regali parole, regala la lieta notizia al mondo social:

Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l’arrivo in sicurezza della loro figlia sabato 18 settembre 2021, alle 23:42, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. La bambina pesa 6 libbre e 2 once. I nonni e i bisnonni del neonato sono stati tutti informati e sono felicissimi della notizia. La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le loro meravigliose cure.

Dalla sorella della principessa Beatrice, Eugenie di York, le congratulazioni per la nuova arrivata in casa Mozzi, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram della neo zia Eugenie:

Ai miei carissimi Beabea ed Edo⁣ Congratulazioni per il tuo nuovo angelo. Non vedo l’ora di conoscerla e sono così orgogliosa di te. Ci divertiremo così tanto a guardare i nostri figli crescere… Alla mia nuova nipote:⁣ Ti amo già e penso che tu sia semplicemente fantastica dalle foto… ci divertiremo così tanto insieme. Ama tua zia Euge.

Quale posto ha sulla line di successione reale la figlia di Beatrice di York?

La nascita di un’altra principessa, la figlia di Beatrice di York, modifica un po’ la linea di successione al trono reale inglese. Infatti, da sabato 18 settembre, giorno del parto della principessa Beatrice, la gerarchia reale ha visto fare dei “passi indietro” per alcuni reali.

La figlia di Beatrice, di cui ancora non è stato svelato il nome, ora sarà l‘undicesima in linea di successione al trono britannico. Questo cambiamento nell’ordine della scala reale è l’ultimo dopo che il 4 giugno scorso, il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita della loro Lilibet Diana. La piccola principessa Mozzi in linea di successione segue il principe Andrea (il nonno) al 9° posto e sua madre, che completano i primi 10 successori reali. La figlia di Beatrice, a differenza dei figli di Harry e Meghan, vanta però un titolo nobiliare ereditato dal papà: la bambina è infatti contessa come il padre.

Ma facciamo ordine e iniziamo dal neo papà, Edoardo Mapelli Mozzi, il quale non apparirà mai nella linea di successione britannica a seguito del suo matrimonio con Beatrice, così come non accadrà per la madre di Beatrice nonché neo nonna, Sarah Ferguson.

Stessa sorte per la moglie dell’erede al trono britannico il principe William, Kate Middleton e Meghan Markle.

Sebbene Edoardo abbia sangue blu nelle vene, proveniente da una famiglia aristocratica italiana, il padre è il conte Alessandro Mapelli Mozzi, non rientrerà nella gerarchia britannica inglese. Ma poco importa a Edoardo, poiché erediterà la sede ancestrale della famiglia, ovvero il palazzo settecentesco di Villa Mapelli Mozzi nel nord Italia.

La linea di successione britannica dal 2013 è stata modificata per porre fine al sistema della primogenitura maschile, che poneva automaticamente gli eredi maschi al di sopra delle sorelle nella linea di successione. In egual modo, gli emendamenti hanno anche rimosso una regola storica secondo cui un reale non poteva mantenere la propria posizione nella lista se avesse sposato un cattolico romano.

Tali modifiche entrate in vigore nel marzo del 2015, si applicano solo ai figli reali nati dopo il 28 ottobre 2011.Ma com’è formata la gerarchia britannica? Scopriamolo partendo dal primo erede al trono inglese.

il principe Carlo; il principe William; il principe George (primogenito di William e Kate); la principessa Charlotte (secondogenita di William e Kate); il principe Louis (terzogenito di William e Kate); il principe Harry; il principe Archie (primogenito di Harry e Meghan); la principessa Lilibet Diana (secondogenita di Harry e Meghan); ill principe Andrea (padre di Beatrice di York); la principessa Beatrice di York.

All’undicesima postazione compare l’ultima arrivata, la figlia di Beatrice. Ovviamente con questa ultima nascita, il posto nella gerarchia rimane mutevole, così come tutti gli eredi al trono sopra di lei, che scivoleranno più in basso nella linea di successione se uno dei figli di William e Kate diventeranno, in futuro, genitori o se Harry e Meghan avranno altri figli.