La coppia rapper newyorkese composta da Cardi B e Offset ha dato il benvenuto in famiglia a un nuovo figlio. La notizia dell’arrivo del maschietto è comparsa sul profilo Instagram della neomamma Cardi B con diversi post che ritraggono la cantante e il neopapà, al secolo Kiari Kendrell Cephus insieme al piccolo, nato il 4 settembre.

Il commento della mamma e del papà, nella prima dichiarazione ufficiale rilasciata dopo la nascita del piccolo:

Siamo così felici di incontrare finalmente nostro figlio. È già amato così tanto dalla famiglia e dagli amici e non vediamo l’ora di presentarlo agli altri suoi fratelli.

Cardi B e Offset: fiocco azzurro per la coppia rapper

La nascita del bebè è avvenuta lo scorso 4 settembre in un ospedale di New York. Per la cantante-mamma vip, Cardi B questa nascita arriva dopo quella della primogenita Kulture.

Mentre, per il neopapà Offset, si parla della sua quinta volta. Infatti, il rapper è papà di altri tre bambini avuti da 3 precedenti partner. La coppia rapper ha annunciato l’avvenuta nascita sui social come ormai è di consuetudine fare tra i neogenitori vip.

Ciò che rimane celato e avvolto in un’alone di mistero è il nome dato al piccolo di casa Kiari. Infatti, al momento, non è dato saperlo. Ciò che si conosce è solo la data del parto che, appare in un post della mamma Cardi B, datato il 4 settembre 2021.

Mentre, in un post pubblicato da Offset sul suo profilo privato Instagram, si legge solo l’annuncio con un titolo esemplificativo che recita: “Capitolo 5”, a dare la lieta novella a followers e amici.

Una coppia che non s-coppia: Cardi B e Offset

La coppia di cantanti rapper sembra vivere un momento idilliaco ora con la nascita del loro maschietto ma i due hanno vissuto attimi (per dire un eufemismo) di strapazzo. Delle vere e proprie montagne russe di emozioni, con un tira e molla che sembrava infinito.

La coppia si è unita in matrimonio in gran segreto nel settembre 2017. Lui aveva un bagaglio familiare abbastanza ingombrante da portare, padre di già 3 figli avuti in precedenza da altrettante compagne (Jordan da Justine Watson, Kody da Oriel Jamie e Kalea Marie da Shya L’Amour). Lei, newyorchese ma di origini trinidadiane e dominicane, donna dal carattere “tosto” e orientato alla carriera.

Le nozze dei due vennero rese pubbliche solo un anno, mentre la figlia, Kulture Kiari è nata il 10 luglio 2018. Pochi mesi dopo, però la prima crisi e seguita dalla separazione, con l’inizio di un lungo tira e molla.

Una prova di riconciliazione è avvenuta durante un concerto di Cardi B quando Offset dichiarò pubblicamente il suo amore per lei. Il risultato, però, non fu quello sperato poiché la rapper si infuriò ancor di più. Solo alcuni mesi più tardi i due trovarono nuovamente la pace, seppur anche questa durò poco prima della seconda sfuriata con conseguente separazione nel settembre dello scorso anno.

Ma alla fine l’amore trionfa sempre, infatti, un anno dopo, Cardi B e Offset, si sono ritrovati insieme a festeggiare la nascita di un nuovo amore, il piccolo rapper “senza nome”.