Jennifer Lawrence sul suo primo bebè: "Sento già l'istinto materno"

L’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence è in attesa del suo primo bebè e, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato: “Sento già l’istinto materno“.

Questo istinto nel mio corpo vuole proteggere la sua privacy per il resto della sua vita, per quanto possa riuscirci.

L’attrice 31enne è tornata in punta di piedi sotto i riflettori dopo aver annunciato nel 2018 che si sarebbe presa una pausa dal cinema. Scopriamo un po’ di più sulla vita privata di una delle future mamme vip 2022.

Parlando con la giornalista di Vanity Fair, Jennifer Lawrence ha ammesso di essere decisamente nervosa per il suo nuovo ritorno sul grande schermo. E riferendosi al bebè che sta aspettando ha detto:

Non parlo al mondo da sempre. E per tornare ora, quando avrò tutti questi nuovi accessori aggiunti alla mia vita che ovviamente voglio proteggere. Sono nervosa per me. Sono nervosa per i lettori!