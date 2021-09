Jennifer Lawrence è incinta: aspetta il suo primo bimbo dal marito Cooke Maroney

L'attrice, che si prepara al debutto su Netflix col film Don't look up insieme a Leonardo di Caprio, aspetta il primo bambino dal marito Cooke Maroney che ha sposato nel 2019.

Jennifer Lawrence è incinta del suo primo bambino insieme al marito Cooke Maroney, che ha sposato nel 2019 con una cerimonia glamour e privata per 150 ospiti, a Rhode Island. La news bomba l’ha data People in un’esclusiva:del suo primo bambino insieme al, che ha sposato nel 2019 con una cerimonia glamour e privata per 150 ospiti, a Rhode Island.

L’attrice e il marito regista si sono conosciuti e innamorati nel 2018 e da allora fanno coppia fissa: per Jennifer Lawrence, che è una delle stelle più fulgide del panorama cinematografico mondiale, è un periodo particolarmente fortunato.

Nel film Don’t Look Up, in uscita il prossimo 10 dicembre 2021 su Netflix, la Lawrence è al fianco di Leonardo di Caprio per raccontare la crisi climatica, fare sensibilizzazione sul tema e intrattenere allo stesso tempo. L’uscita del film, visto il calibro del cast (che vanta anche Meryl Streep, Jonah Hill, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Cate Blanchett e Tyler Perry) è già considerata un evento.

News Mamme VIP Cardi B e Offset danno il benvenuto al loro secondo figlio: "Siamo così felici" È nato il secondo figlio della coppia Cardi B e Offset: la lieta notizia è stata postata dai neogenitori sui propri profili Instagram.

E permetterà ai fan di Jennifer Lawrence di vederla agli eventuali appuntamenti di presentazione della pellicola con il pancione, se la celeb avrà voglia di rendere pubblica la sua gravidanza. Su questo, abbiamo parecchi dubbi in merito: la Lawrence è nota per la sua discrezione e non è affatto scontato (né necessario, per altro) che decida di mostrare l’evoluzione del pancione ai suoi fan o il volto del suo bambino o della sua bambina una volta che questo sarà nato.