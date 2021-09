Clizia Incorvaia, fashion blogger, influencer, modella e compagna di Paolo Ciavarro, ora diventerà mamma per la seconda volta. La futura mamma ha dichiarato sul suo profilo Instagram quanta felicità abbia provato nel riscoprirsi nuovamente in attesa di un bebè.

L’annuncio della gravidanza, come ogni pancione vip che si rispetti, è avvenuto tramite social. Molti i commenti con tanti auguri e felicitazioni che Clizia e Paolo hanno ricevuto dai rispettivi followers e dagli amici. Scopriamo di più sulla lieta notizia.

Clizia Incorvaia incinta di Ciavarro: “Non è stato facile mantenere il segreto”

Sono state proprio queste le parole che la bella Clizia ha reso note in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram:

Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello 😍 . Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni ♥️.

L’influencer e blogger insieme con il compagno Paolo Ciavarro diventeranno genitori a febbraio. Clizia, nota al grande pubblico per essere stata l’ex moglie del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, di cui ha avuto la sua primogenita Nina, ora è felicissima con l’attuale compagno Paolo. La coppia proprio l’8 febbraio festeggerà il loro secondo anniversario d’amore e poco dopo arriverà a suggellare questa unione il nascituro.

Diventare mamma “da grandi”: le parole di Clizia sulla sua seconda gravidanza

In uno dei primi post pubblicati, Clizia ha voluto sottolineare tutta la sua vicinanza a quelle donne che per ignoranza sono ritenute “un po’ più in là con l’età” per essere mamme e per questo motivo smettono di provare ad avere un bambino.

Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti.

E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno , credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti 🔥💪🏻.

E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni.

C’è ancora molto da fare, in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo.

Ti aspettiamo gnometto/a ♥️.

In risposta al post, anche il futuro papà Paolo non è stato da meno, pubblicando anch’esso sul suo profilo Instagram tutta la gioia per il bambino in arrivo. Il post correlato da una splendida foto insieme alla compagna Clizia recita così:

La gioia più grande della mia vita siete voi.

Clizia e i ringraziamenti alla “family virtuale”

Non sono mancati i ringraziamenti della futura mamma vip ai suoi follower che lei stessa ritiene essere come una grande famiglia (seppur virtuale). Il post con dedica della Incorvaia ha suscitato molti apprezzamenti dal mondo social.

Grazie super family virtuale siete fantastici e ci avete dimostrato un amore immenso, io e Paolo siamo sommersi dal vostro bene e siamo felici di condividere con voi un momento magico e così faremo per ogni piccolo passo/traguardo.❤️‍🔥

Alla famiglia virtuale si aggiungono le congratulazioni della futura nonna, la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi che ha fatto sapere di essere felicissima della notizia e dell’arrivo del piccolo.

L’attrice Giorgi ha dichiarato:

Non vedo l’ora di avere questo bebè tra le braccia. Sono quindici anni che spero di avere un nipotino ma pensavo che sarebbe arrivato da mio figlio Andrea, che ha superato gli “anta”.

Ancora nessuna notizia, invece, dal futuro nonno, l’ex marito della Giorgi, l’attore Massimo Ciavarro che, spiega sempre la Giorgi: