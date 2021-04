Dopo la paura per aver contratto il Covid-19 in gravidanza, ora Alessia Ventura è finalmente diventata mamma di Ginevra. Il post sul profilo Instagram pubblicato dal neopapà Gabriele Schembari: "Benvenuta al mondo amore mio!"

La lieta notizia vede protagonista la showgirl Alessia Ventura, diventata mamma di Ginevra, una bellissima bambina nata dall’unione con il compagno Gabriele Schembari.

È pare sia stato proprio il neopapà Gabriele a divulgare la notizia della nascita della piccola con una semplice frase postata sul profilo Instagram della conduttrice Alessia.

Alessia Ventura è diventata mamma di Ginevra

Ginevra, primogenita della coppia Ventura-Schembari, è venuta al mondo il 27 Aprile 2021 subito dopo la mezzanotte. Il papà Gabriele non ha perso tempo annunciando la felice nascita della figlia Ginevra attraverso un post pubblicato sul profilo social di Alessia con una dedica che racchiude tutto l’amore paterno e materno per una figlia appena nata:

27•04•2021 ❤️

a 00.16 è nata la nostra cucciola

Benvenuta al mondo Amore mio!!

Siamo pazzi di te

Ginevra🌸

L’emozione più bella della nostra vita!

Il post è corredato anche dalla prima foto della piccola nata che ha fatto impazzire i followers della coppia di neogenitori con un esplosione di like e cuori a esprimere affetto e auguri sinceri. Tra i commenti spuntano anche nomi vip come quello di Francesco Totti e di Costanza Caracciolo. Lo scatto pubblicato sul profilo ufficiale di Alessia, ritrae la piccola che stringe delicatamente le manine intorno al dito della mamma e del papà. Un’immagine tenera che riempie il cuore e fa sorridere gli occhi.

Alessia Ventura e Gabriele Schembari sono felicissimi e grati di aver avuto in dono questa meravigliosa creatura. Una coppia che dal 2019 si è unita nell’amore, ora ha suggellato quell’amore con un bel fiocco rosa di nome Ginevra.

Dopo la nascita oltreoceano del terzo figlio dell’attrice Hilary Duff avvenuta il mese scorso, si aggiunge oggi anche un’altra nascita tutta italiana tra i pancioni vip 2021.

L’esperienza con il Covid-19 durante la gravidanza

Dopo la paura e l’ansia per aver contratto il Covid-19 all’ottavo mese di gravidanza, Alessia Ventura, è ora felicissima che tutto sia andato nel migliore dei modi. La neomamma, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla faccenda che l’aveva vista protagonista, insieme alla sua bimba ancora in grembo, su come ha affrontato il Coronavirus:

Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari. Il Covid se ne è andato via da solo, ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto.

La neomamma aveva così espresso, durante una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la sua esperienza con il Covid-19 ma, per fortuna, ora può godersi, insieme all’ex calciatore e neopapà Gabriele Schembari, la piccola e dolce principessa.