Belén Rodriguez mamma bis di Luna Marì: “Ha vinto l’Italia ed è nata lei"

Nella notte in cui l’Italia ha festeggiato la vittoria degli europei di calcio, c’è una mamma che ha vinto la sua partita: Belén Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta proprio la notte scorsa. La bambina, Luna Marì è la prima figlia avuta insieme al compagno Antonio Spinalbese.

Un doppio gol, dunque, per la showgirl argentina che con l’arrivo della piccola Luna Marì è diventata mamma bis.

Belén Rodriguez: mamma bis, è nata Luna Marì

Il parto sembra essere avvenuto in una clinica fuori dalla città milanese. La piccola Luna Marì è nata, infatti, a Padova tra il calore e l’amore di mamma Belén e papà Antonio.

Come di consuetudine ormai tra la maggior parte dei vip, l’annuncio dell’arrivo del fiocco rosa in casa Spinalbese è stato dato tramite i social e, più precisamente, attraverso un’istantanea postata sul profilo Instagram della neomamma Belén.

Nella foto si scorge un piedino fasciato da un calzino rosa a confermare la nascita di una bambina e una didascalia carica di gioia che recita:

C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna.

Dalla nascita di un amore, alla nascita di una famiglia

La storia d’amore tra la bella Showgirl argentina Belén Rodriguez (36anni) e il neopapà Antonio Spinalbese (26anni) non poteva che rafforzarsi con la nascita di un amore più grande a sigillare già quello sorto tra i due neogenitori solo un anno fa.

La coppia, conosciutasi infatti la scorsa estate, non ha perso tempo e dopo un vero e proprio colpo di fulmine, i due hanno deciso di allargare la famiglia. Infatti, Se per Antonio, Luna è la prima figlia per Belén non è così.

La Rodriguez è già mamma di Santiago, 7 anni, nato dal matrimonio con l’ex marito, il ballerino e conduttore tv Stefano De Martino. Per Santiago, la showgirl aveva dedicato, subito prima del parto, un post correlato da una foto che vede i due abbracciati teneramente, dove si legge:

Fino all’infinito e oltre, dove nessuno può arrivare.

A sottolineare l’immensa felicità, non poteva mancare il post sul profilo Instagram privato di Antonio Spinalbanese che, in risposta alla prima instantanea che ritraeva il piedino della neonata, scrive: