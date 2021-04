La coppia di attori Macaulay Culkin e Brenda Song hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia Dakota Song Culkin, nata il 5 Aprile scorso.

Un’emozione immensa per i neogenitori che hanno espresso, durante un’intervista rilasciata a Esquire, tutta la loro felicità per la nuova arrivata in casa. Dopo l’esplosione di pancioni vip, il 2021 continua a portare la nascita di nuove famiglie.

Fiocco rosa per Macaulay Culkin e Brenda Song: “Siamo felicissimi”

Il parto è avvenuto a Los Angeles lunedì 5 Aprile 2021 alle 13:10. Così fanno sapere i neogenitori di Dakota Song Culkin, una meravigliosa bambina dagli occhi vivaci. Il nome scelto per la bimba è in onore della defunta sorella di Macaulay Culkin, protagonista del film “Mamma ho perso l’aereo”, venuta a mancare nel 2008 a seguito di un tragico incidente stradale all’età di 29 anni.

Dopo la nascita di Dakota, prima figlia per entrambi, la coppia hollywoodiana ha rilasciato solo una breve ma intensa dichiarazione:

Siamo felicissimi!

Due parole che in sé racchiudono un universo immenso. Infatti, è la stessa coppia che ha detto come, da quando nelle loro vite è entrata la piccola Dakota, il loro universo privato sia cambiato, centrato solo e unicamente sulla figlia.

La vita di prima, quando Culkin appena trasferiti nella nuova casa, dipinse una strada di mattoni gialli che conduceva alla porta d’ingresso, oppure quando Song preparava il pane fatto in casa ed entrambi indossavano gli stessi pigiami coordinati, ora, quella vita sembra essersi sfocata tutt’intorno lasciando al centro solo la meraviglia di una nuova esistenza, piccola e potente, quella di Dakota.

Culkin e Song: una vita a colori

L’amore dei neogenitori Culkin è sbocciato sul set del film “Changeland” ambientato in Thailandia nel 2017. I due attori si sono riconosciuti da subito e, quando durante un’intervista rilasciata più di un anno fa, venne chiesto a Brenda Song, attrice protagonista dello show di Disney Channel “Zach e Cody al Grand Hotel”, cosa pensasse di Macaulay Culkin, lei rispose:

Non puoi stargli vicino e non essere felice. Quando abbiamo iniziato a frequentarci, Culkin mi ha detto: Stavo aspettando che l’altra scarpa cadesse. Dopo un po’ si rese conto e disse, invece: No, a volte va bene!

È proprio in questi termini che i due giovani genitori si parlano tra loro, con una sorta di incredulità nel riscoprire ogni giorno come sia bello passare il tempo con una persona che si ama.

Il loro “segreto“? Sorprendersi a vicenda con piccole cose quotidiane: un sushi ordinato e sistemato con cura sulla tavola ben imbandita dopo una lunga giornata di lavoro, oppure preparare un bagno caldo per rilassarsi insieme.

Insomma, tanti piccoli dettagli, gesti quotidiani che fanno di due attori di fama, una coppia in armonia e ora, finalmente, quella coppia divenuta famiglia ha trovato il centro del loro mondo: Dakota (e i loro tre gatti). Un amore a colori, gentile e dolce. Questa la nuova vita della famiglia Culkin Song.