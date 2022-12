La gravidanza di Keke Palmer dà speranza a chi ha l'ovaio policistico e fatica a restare incinta

Keke Palmer aspetta il suo primo figlio. L’attrice di Nope e Akeelah and the Bee, 29 anni, lo ha rivelato mentre conduceva il Saturday Night Live per la prima volta. La notizia non solo ha scatenato le migliaia di fan che hanno celebrato la loro beniamina ma dà anche speranza a chi ha l’ovaio policistico e fa fatica a rimanere incinta.

News Mamme VIP "Ero incapace di camminare". Amy Walsh sul dolore causato dall'ovaio policistico L'attrice di Emmerdale Amy Walsh racconta il forte dolore pelvico in gravidanza causato dall'ovaio policistico: "Ero incapace di camminare".

Nel suo monologo di apertura alla trasmissione del 3 dicembre 2022, la cantante ha affermato:

Ci sono alcune voci in giro. Le persone nei miei commenti stanno dicendo: “Keke sta per avere un bambino, Keke è incinta” e io voglio mettere le cose in chiaro.

Slacciandosi il cappotto ha quindi rivelato: “Lo Sono!“.

Il suo annuncio è stato particolarmente significativo per le persone con la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, il disturbo ormonale, che inizia intorno alla pubertà e può causare cisti nelle ovaie, colpisce fino a 5 milioni di donne in età riproduttiva negli Stati Uniti. Alcuni dei suoi effetti includono periodi anormali, acne e eccesso di peli sul viso o sul corpo. È anche una delle cause più comuni di infertilità nelle donne.

Keke Palmer ha parlato spesso della sua condizione e questa sua gravidanza ha dato speranza ad altre persone affette da questa sindrome.

Una madre di 27 anni che soffre di PCOS, Jordan Wood, come riportato dal Washington Post, ha raccontato:

Soprattutto quando ero più giovane, quando ti veniva detto che avevi l’endometriosi o la PCOS, era come se ti stessero dicendo: “Ecco. Sei sterile. Buona fortuna ad avere figli”.

La donna di Dallas, tuttavia, ha sempre detto alle sue amiche affette dalla stessa condizione di “non cancellarsi“. Di non pensare che sia tutto finito e che sia impossibile avere figli. E Keke Palmer, più volte, ha fatto lo stesso per un pubblico ancora più grande.