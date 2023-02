La dedica di San Valentino di Derek Richard Thomas per Rumer Willis, che mostra il pancione

Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis e di Demi Moore, aspetta un bambino insieme al suo compagno Derek Richard Thomas. L’annuncio social della gravidanza era arrivato a dicembre del 2022, poco prima di Natale, attraverso alcune foto che mostravano il meraviglioso pancione in primo piano. Ora, in occasione di San Valentino, il musicista e futuro papà ha condiviso su Instagram una serie di scatti (con una preziosa dedica per l’attrice). Tra questi ne è apparso anche uno in cui si può vedere la progressiva crescita del bebé all’interno del corpo materno.

Sotto alla sequenza di immagini – tra cui anche Rumer Willis da piccola e da adulta, i due insieme sorridenti e felici – Derek Richard Thomas ha scritto:

Sei il miglior partner che potessi mai desiderare, amo stare con te. Grazie per aver creduto nei miei sogni, per aver riso alle mie battute e per aver sempre giocato con me. Sono così felice che tu sia quello che sei. Sei davvero così gentile, divertente, talentuosa, intelligente, sexy e saggia.

Il produttore ha continuato il messaggio con parole davvero dolci e commoventi, ringraziando la compagna per la vita che daranno al mondo insieme.