Demi Moore dice di essere pronta a entrare nell'era della "nonna stravagante", noi siamo felici per lei

La primogenita dell'interprete di Ghost, anche lei attrice, è in attesa di un bambino: la futura nonna non vede l'ora che il piccolo arrivi nelle loro vite.

Rumer Willis, una delle figlie di Demi Moore la renderà presto nonna, come la stessa attrice al colmo della gioia ha annunciato tramite il suo profilo Instagram. La prima a dare la notizia sui social è stata la futura mamma, ma non è tardato ad arrivare un post anche da parte dell’interprete di Ghost da cui si capisce bene quanto sia elettrizzata per questa novità che arriverà presto nelle loro vite.

“Entrando nell’era della nonna pazza e stravagante” – ha scritto a corredo dello scatto in cui vediamo Rumer insieme al compagno Derek Richard Thomas, che bacia il pancione ormai evidente.

Demi Moore vuole seguire la sua primogenita in prima persona e non ha mancato di assisterla in occasione dell’ecografia a cui tutte le donne in gravidanza devono sottoporsi periodicamente. In questo momento lei era accompagnata anche dalle altre due figlie e ha voluto condividere la sua emozione sul suo profilo. “Salutando il piccolo mordicchio!! Felicissima per te, mia dolce Rumer. È un onore assistere al tuo viaggio nella maternità, e non vedo l’ora di accogliere questo bambino al mondo!”.

Poco dopo è arrivata anche la risposta di Rumer: “Sono così grata per la mia incredibile stirpe di donne nella mia famiglia. Vi voglio tanto bene. Questo bambino è così fortunato ad avere voi ragazze”. Pur non avendolo detto esplicitamente, questi messaggi farebbero intuire che il nascituro sia un maschio, che non potrà essere che coccolato in una famiglia composta da donne.

Il lieto evento in arrivo regalerà certamente maggiore serenità alla famiglia in queste feste, soprattutto in un periodo come questo in cui sembra che le condizioni di salute di Bruce Willis stiano peggiorando. A inizio 2022 all’attore è stata diagnosticata l’afasia, disturbo che può portare ad avere difficoltà a parlare, leggere, scrivere e comprendere il linguaggio e che l’ha spinto inevitabilmente a mettere in pausa la sua carriera.

L’artista può contare comunque sul supporto di tutta la sua grande famiglia, che si è fatta recentemente fotografare mentre trascorreva le vacanze con lui. Oltre a Demi e alle loro tre figlie, c’erano anche la sua compagna Emma Heming e le loro bambine Mabel Ray ed Evelyn Penn. È stata così Emma a congratularsi con Rumer: “Le novità su un bambino sono novità felici – ha scritto sui social -. Congratulazioni Rumer e Derek, siamo così euforici”.

Nel 1991 mamma Demi, incinta della sua seconda figlia Scout, si era lasciata fotografare nuda con il pancione in evidenza posando sulla copertina di Vanity Fair, suscitando non poco scandalo per l’epoca. Rumer farà lo stesso?