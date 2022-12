Diana Jenkins: essere incinta a 49 anni dopo aver subito un aborto spontaneo

Come riporta People, la star di Real Housewives of Beverly Hills è a letto e "sta facendo tutto il possibile per proteggere la sua nuova benedizione".

Diana Jenkins è incinta del suo quarto figlio. Una fonte anonima ha rivelato a PEOPLE che la star di Real Housewives of Beverly Hills, 49 anni, e il compagno musicista Asher Monroe, 34, sono molto entusiasti della notizia. “Diana e Asher sono pieni di gioia. Che periodo meraviglioso dell’anno per ricevere notizie come questa! Finora, tutto è perfetto e lei si sente benissimo“, hanno spiegato.

La coppia ha già una figlia di due anni, Eliyanah. Dopo aver avuto la piccola, Diana Jenkins ha avuto anche un aborto spontaneo, di cui ha parlato nella 12esima stagione del reality.

La fonte di People ha detto anche che, per precauzione, l’imprenditrice è a letto e “sta facendo tutto il possibile per proteggere la sua nuova benedizione“.

La notizia della gravidanza non è arrivata tramite un post ufficiale. Sabato 10 dicembre, Jenkins ha pubblicato su Instagram un video di casa sua, addobbata con decorazioni natalizie. A quel punto, un fan ha commentato: “Mazel Tov per la tua gravidanza“. Lei ha quindi risposto: “Molta strada da fare, ma grazie“.

Da quel momento in avanti, il web è entrato in subbuglio. Page Six è stato il primo a riportare la notizia. La domenica seguente, è apparso un altro post a tema natalizio, che è poi stato commentato da Kathy Hilton che ha scritto: “Congratulazioni!!!!“. Diana Jenkins le ha poi risposto con tre emoji di un cuore rosso.

Per la star di RHOBH si tratta del quarto figlio. Dal suo matrimonio precedente con il finanziere britannico Roger Jenkins, durato dal 1999 al 2011, sono nati il figlio Innis e la figlia Eneya.