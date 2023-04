Laura Benanti racconta di avere avuto un aborto spontaneo mentre si esibiva sul palco in un post doloroso

Confidarsi con qualcuno quando si vive un momento difficile a volte può essere davvero terapeutico, funzione che in alcuni casi viene svolta anche dai social network, nella speranza di ottenere un messaggio di incoraggiamento da chi ci segue. Ed è quello che ha provato a fare anche Laura Benanti, attrice celebre a Broadway e non solo.

La donna ha da poco avuto un aborto spontaneo mentre si trovava a bordo durante la Broadway Cruise, in un viaggio che la stava portando da New York alle Bermuda, e ha deciso di comunicarlo ai suoi follower su Instagram,

“Lunedì 3 aprile 2023 mi stavo esibendo sul palco davanti a 3 mila persone e ho avuto un aborto spontaneo”. Lei si è subito resa conto di quanto stava accadendo, come ha rivelato lei stessa.

“Tutto ha iniziato a verificarsi la sera prima – sono state le sue parole – Se fosse stato il mio primo o secondo episodio, difficilmente sarei riuscita ad andare avanti. Sfortunatamente, io so bene cosa si provi quando ci si ritrova a subire un’interruzione di gravidanza. È una situazione che ho già affrontato in passato insieme a mio marito”.

Questa volta, però, a differenza delle situazioni precedenti c’è stato chi l’ha aiutata a superare il grave dispiacere che si prova. I colleghi della band, gli altri artisti e l’equipaggio della nave le sono stati vicini, oltre al pubblico che era presente. A bordo c’era anche la figlia di sei anni di Laura Benanti, Ella, che si trovava insieme ai nonni, che hanno provato a farla distrarre, in modo tale da permettere alla mamma di poter riposare.

L’artista 43enne non ha mancato di ringraziare chi ha cercato di alleviarle il dispiacere che si prova in queste situazioni: “Grazie a tutte le persone presenti, che con la loro attenzione hanno cercato di sostenermi. Grazie ai produttori straordinari e al loro team, che hanno potuto mostrare come si debba gestire un’emergenza personale e affrontarla con empatia e compassione. Grazie ai miei straordinari suoceri per avere protetto Ella e averle dedicato del tempo mentre sua mamma stava male”.

Benanti ha avuto inoltre la possibilità di esibirsi sul palco insieme alla sua bambina, in un momento che non può che apparire ancora più commovente visto quello che stava avvenendo.

Quello che è accaduto a lei, che ha cercato di continuare la sua esibizione mentre stava perdendo un figlio, non è così inusuale. Sono tante le donne, infatti, che si ritrovano a subire un aborto spontaneo e continuano ad andare avanti nella loro vita, lavoro compreso. Sulla base dei risultati pubblicati dalla National Library of Medicine, l’aborto spontaneo colpisce tra l’1 e il 2% delle donne che stanno affrontando una gravidanza. Il 75% prova poi a restare incinta nuovamente e riesce ad avere un figlio, ma questa percentuale cala se teniamo presenti le gestanti che non sono più giovanissime e che hanno già avuto prima diversi aborti spontanei.

Benanti si è poi rivolta direttamente al bimbo che aveva in grembo: “Grazie a questa piccola anima che mi aveva scelto, anche se per poco tempo – ha scritto – Patrick (Patrick Brown, ndr) e io siamo così grati per la nostra famiglia e per il miracolo delle nostre due bambine, uno portato da me e uno da un angelo sceso sulla terra“. La coppia a luglio 2022 ha avuto una seconda figlia, Louisa, tramite maternità surrogata.

“Mio marito e io ora abbiamo il cuore spezzato, ma insieme ce la faremo – ha aggiunto – Condivido quello che è accaduto non per generare simpatia, ma per ricordare alle tante persone e famiglie che hanno sofferto per questo che non si deve avere vergogna per questo tipo di perdita. Non si è soli. E lo voglio ricordare anche a me stessa”.