"Presto in sei": Beatrice Valli è incinta. L'annuncio social

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno per diventare genitori per la terza volta. Per settimane, l’influencer ha tenuto segreta la gravidanza ai follower, che avevano iniziato a notare il pancino. Ma non solo, anche la sorella minore, Ludovica Valli, a quanto pare, non era al corrente della situazione. Ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta a dare la bella notizia, e lo fa con un dolcissimo post su Instagram.

“Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”, aveva detto la minore delle sorelle sui social, per placare le domande dei fan insospettiti.

È proprio ironizzando su questa innocua bugia che Beatrice Valli ha deciso di dare l’annuncio della nuova gravidanza in corso: “Presto in sei. Questa volta non è colpa del lattosio“, ha scherzato l’influencer nella didascalia a corredo degli scatti di famiglia in bianco e nero.

Valli ha poi ha continuato:

Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… Non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… Ci abbiamo sempre creduto!

Lei e Marco Fantini si erano conosciuti al dating show di Maria De Filippi, nel 2014. Dal momento della scelta l’ex corteggiatrice e l’ex tronista non si sono mai lasciati, dando vita a una delle coppie italiane più seguite sui social.

Al momento dell’incontro, Valli era già mamma di Alessandro, nato dalla sua precedente relazione con l’ex compagno, il calciatore Nicolas Bovi. Poi, dall’unione con Fantini, sono nate le piccole Azzurra e Bianca. Il sesso del nuovo figlio è ancora ignoto e i fan aspettano di assistere a un prossimo gender reveal party.