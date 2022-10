"Presto in 4!": l'annuncio dell'ex Miss Italia e tronista Clarissa Marchese

Clarissa Marchese è di nuovo incinta. Lo ha annunciato su Instagram condividendo una foto dolcissima in cui appare insieme al marito Federico Gregucci e alla loro prima figlia, Arya, nata a marzo del 2020. “Più che felici. Presto in 4“, ha scritto Marchese a corredo dello scatto di famiglia.

Era l’autunno del 2016 quando l’ex Miss Italia partecipava a Uomini e Donne. Nel suo percorso all’interno del dating show di Maria DeFilippi, l’ex tronista aveva fatto la conoscenza di Gregucci, corteggiatore con cui si era creata subito un’intesa particolare. I due poi avevano lasciato il programma insieme e nel 2019 erano convolati a nozze. È ancora presto per sapere il sesso del bebè che arriverà nella primavera del 2023, nel frattempo, Clarissa Marchese ha spiegato alcuni dettagli della sua gravidanza in alcune stories.

Presto saremo in 4. La famiglia si allarga. Siamo stra stra felici. Diciamo che molti di voi l’avevano intuito. È stata una sorpresa per molti, ma non per tutti, però abbiamo voluto aspettare i tre mesi e di fare tutte le visite. È andato tutto bene e quindi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Poi piano piano vi racconterò tutto, però per adesso posso spiegarvi il motivo della mia assenza di questi ultimi tre mesi.