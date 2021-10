La seconda gravidanza della make up guru LaCindina, tra ironia e leggerezza

In attesa del suo secondo figlio, l'imprenditrice e make up artist LaCindina sta raccontando la sua seconda gravidanza con leggerezza e tante bellissime foto col pancione sul suo profilo Instagram.

Cindy Sold di strada ne ha fatta, da quando era una beauty blogger molto apprezzata per i suoi make up scenografici su YouTube. Un’avventura iniziata quando aveva solo 17 anni e che l’ha portata, oggi a essere un’imprenditrice del settore bellezza, con un marchio di prodotti make up di cui è co-founder e un seguito foltissimo sui suoi canali social. LaCindina è entrata in un nuovo capitolo della sua vita, complice anche la relazione con il ballerino professionista Oskar Arauz, da cui presto avrà il suo secondo bambino, un maschietto.

Victoria, la prima figlia di LaCindina avuta dall’ex compagno Michael Righini, è in attesa di diventare sorella maggiore: la piccola è presente sui canali social della madre con video e foto molto belli. Dal canto suo Cindy ha deciso di coinvolgere i suoi followers in questa seconda gravidanza con video ironici e leggeri, apprezzatissimi da chi la segue da tempo per la sua spontaneità e genuinità. Uno dei più recenti vede Oskar Arauz indossare una pancia finta per simulare il carico da terzo trimestre de LaCindina, che (mentre scriviamo) è circa a un mese dal parto.

Cindy, milanese ormai lanciata nel mondo della bellezza grazie al suo marchio Mulac, ha anche deciso di fare dei video divulgativi sulle varie fasi della gravidanza, sempre con un tocco leggero e mai sopra le righe. Un po’ per cercare consigli da chi ci è già passato, un po’ per darne a chi è incinta e ha bisogno di un’amica per confrontarsi o semplicemente sfogarsi. I post su Instagram di LaCindina sono sempre molto popolati, segno che, negli anni, la community le è rimasta fedele. E che oltre ad apprezzare i suoi bellissimi make up creativi, la segue anche per quello che è nella sfera privata.

Tra i trend legati alla gravidanza ai quali Cindy non ha voluto rinunciare c’è il pregnancy shooting, che la vede protagonista di un servizio fotografico insieme al compagno Oskar e alla figlia Victoria e da sola, in scatti suggestivi ed emozionanti.