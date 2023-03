Clizia Incorvaia mostra il tatuaggio ritratto dei figli: "Eternamente con me"

L'influencer ha deciso di imprimere sulla sua pelle un disegno in stile cartoon che esprime l'amore per i suoi bambini, Nina e Gabriele, figli rispettivamente di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro.

Un tatuaggio è per sempre (salvo un eventuale intervento da un dermatologo per rimuoverlo), proprio per questo quando si decide di farne uno ha spesso un significato particolare. Questo è quanto fatto da Clizia Incorvaia, che ha voluto imprimere sulla sua pelle un disegno dedicato ai suoi bambini, Nina e Gabriele.

L’influencer lo ha voluto mostrare ai suoi follower su Instagram, accompagnando lo scatto con una scritta breve ma significativa, “Eternamente con me“. Ora ha scelto di rappresentare i piccoli in stile cartoon, che si trovano nella parte interna del suo braccio. La bambina ha i capelli lunghi, una gonna a pois e tiene tra le mani un mazzo di fiori, mentre il bambino ha un piccolo palloncino a forma di cuore. Nel suo post su Instagram l’ex concorrente del Gf Vip ha voluto mostrare le foto del tatuaggio e il video della realizzazione, oltre a uno scatto in cui lei compare insieme a Nina e Gabriele.

Si tratta, in realtà, del secondo tatuaggio pensato per esprimere il suo amore ai suoi figli, il primo erano le loro iniziali scritte sotto il seno.

Il suo secondogenito, Gabriele Ciavarro, ha compiuto un anno il 20 febbraio 2023, ed è frutto dell’amore con Paolo Ciavarro, conosciuto nel corso della loro comune esperienza nel reality di Canale 5. Non a caso, i due hanno deciso di affidare ad Alfonso Signorini, conduttore del programma, il ruolo di padrino in occasione del battesimo. In un primo momento erano in pochi a credere a quel sentimento nato nella Casa, ma entrambi hanno smentito gli scettici e sono ancora innamorati come il primo giorno.

Nina, invece, compirà otto anni ad aprile 2023 ed è figlia di Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni con cui è stata sposata fino al 2019. L’addio tra Clizia Incorvaia e l’artista è stato tutt’altro che indolore, caratterizzato da recriminazioni reciproche, al punto tale che si era parlato di un bacio tra lei e Riccardo Scamarcio (grande amico del frontman), ma che i diretti interessati hanno sempre smentito.