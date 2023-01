"Mi sono sentita un fallimento": le importanti parole di Drew Barrymore sulla maternità

Drew Barrymore sfata un falso mito sulla maternità delle celebrità, dove tutto sembra facile, in ordine e bellissimo, e riporta tutto su un piano decisamente più normale e vicino alla realtà, lontano dalle immagini patinate che arrivano ‘troppo’ spesso dai social.

In un nuovo video di TikTok, che mostra la recente apparizione dell’attrice nel podcast Chick s in the office, Barrymore parla di come la maternità sia qualcosa che ancora non ha “capito”.

“Tutti quei genitori che riescono ad avere tutto sotto controllo. – spiega – Hanno igiene e nutrizione e orari e limiti, Dio vi benedica. Non sapevo niente di queste cose quando ho avuto i miei figli. Non avevo nessun progetto in mente e mi sentivo un fallimento. Mi sono sentita davvero sopraffatta, come se non sapessi cosa stessi facendo. Dovevo imparare sul campo”.

Parole importanti, che dimostrano come la maternità non sia una cosa ‘facile’, nonostante i bei video dove tutto appare perfetto: bambini che seguono sempre un’alimentazione sana, mangiano tutte le verdure, vanno a letto presto, sono sempre puliti e ordinati, etc etc. Anzi, la realtà è un’altra, magari un mix di queste cose, ma non è detto che fili sempre tutto liscio.

Barrymore, mamma di Olive, 10 anni, e Frankie di 8, che ha in co-affidamento con l’ex marito, Will Kopelman, continua a spiegare come vive la sua maternità:

Ci sono un sacco di lezioni che le mamme possono seguire, da quelle per prepararsi alla nascita, al trattare con un bimbo schizzinoso, ma quando sei solo tu e il tuo bambino, soli in camera, potresti sorprenderti a pensare: “Lo sto facendo bene? “.

L’attrice ha anche parlato di come la sua genitorialità sia cambiata man mano che le sue figlie sono cresciute: “Ero così spietata con me stessa quando erano più piccole e ora tutto è cambiato in qualcosa di molto diverso. E sto passando il miglior tempo di sempre. Ho imparato i confini”.

Tantissimi i commenti su TikTok dalle mamme che hanno visto il video e che si sono ritrovate nelle parole di Barrymore: “Wow sto per piangere!! Queste sono tutte le cose che provo in questo momento come mamma di due bambini di 3 e 2 anni”, “Ti amavo prima ma ti amo ancora di più ora. Ti ho conosciuto a un altro livello ed è d’aiuto vedere quanto tu sia reale”.