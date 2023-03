"Tira fuori il mantello!": il messaggio di Keke Palmer ai genitori single

L'attrice 29enne è diventata da poco mamma per la prima volta, questa esperienza le sta permettendo di entrare maggiormente in empatia con chi sta crescendo un figlio da solo.

Ognuno di noi può arrivare a scoprire come ci siano situazioni che non abbiano senso fino a che non siano state vissute in prima persona, tra queste c’è la maternità. Di questo è consapevole Keke Palmer, da poco diventata mamma per la prima volta, che ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai genitori single, che si trovano a dover gestire i propri figli in maniera autonoma, quindi con maggiore fatica rispetto a chi ha un compagno/a al proprio fianco.

“Se sei un genitore single tira fuori il mantello – sono state le sue parole -. Tira fuori le tue ali d’angelo, non so in quale modo tu l’abbia fatto”.

Keke Palmer e il fidanzato, Darius Jackson, sono diventati genitori di Leodis Andrellton Jackson sabato 25 febbraio 2023, proprio per questo stanno capendo le emozioni che questa esperienza può generare.

L’attrice 29enne ci tiene però a sottolineare di non voler risultare insensibile con questo suo messaggio perché “so che ci sono un milione e uno di motivi per cui qualcuno vuole diventare un genitore single o è diventato un genitore single – ha detto ancora -. Forse hanno perso la persona che avevano al loro fianco. Forse non vogliono avere a che fare con qualcuno. Forse è una scelta. In questi pochi giorni ho imparato quanto coraggio possa servire, a volte questo è un privilegio”.

News "Mi sono sentita un fallimento": le importanti parole di Drew Barrymore sulla maternità L'attrice, con un video su TikTok, riporta l'esperienza di essere madri su un piano decisamente più vicino alla realtà, lontano dalle immagini pa...

Il video pubblicato da Palmer ha toccato nel profondo del cuore tantissime persone, che non hanno mancato di farle sapere quanto siano rimaste colpite dalla sua sensibilità. “Grazie. Questo è sicuramente un compito difficile, apprezzo questo post. Che Dio benedica tutte le mamme single” – le ha scritto un utente. “Awww Keke! Non ti conosco ma significa tanto sentirtelo dire!!! Continuo a dire a mio figlio che potrei non aver fatto tutto bene, ma ho fatto del mio meglio! È stato difficile… 😢”, è invece il pensiero di un altro. C’è chi invece si è sentito sollevato dopo avere ascoltato le sue parole: “Ho avuto una brutta mattinata e questo messaggio era per ME!😢”.

Insomma, lei sembra avere davvero raggiunto l’effetto che sperava.