"Quando tua moglie incinta vuole dormire a pancia in giù", il trucco di un marito virale su TikTok

Trovare la giusta posizione per dormire quando si è incinta è praticamente impossibile. Soprattutto durante gli ultimi mesi, un alleato lo si può trovare nel cuscino per la gravidanza. Ma un video di un marito su TikTok è diventato virale per il modo ingegnoso in cui sta aiutando la moglie a riposare meglio la notte. Tony Lopez (@luxuryrenovation sulla piattaforma), ha pubblicato un filmato con un trucco salva vita che ha ottenuto oltre 35 milioni di visualizzazioni. “Quando tua moglie incinta vuole dormire a pancia in giù – spiegato”, è il titolo della clip in cui ha mostrato a tutti una strategia efficiente per essere più comode quando si ha il pancione.

Il video inizia con un’inquadratura sul letto della coppia, con quello che sembra un piccolo materasso appoggiato sopra un altro più grande. A un certo punto Lopez indica il lato sinistro del letto, quello senza il secondo materasso, dicendo: “Ovviamente, questo è il mio lato”.

La telecamera fa poi una panoramica sul lato destro: Lopez mostra il secondo materasso, più sottile, a cui ha effettuato un grosso buco e che poi ha posato proprio sopra il loro materasso originale. In questo modo, la donna può posizionare il pancione proprio nella cavità e sdraiarsi a pancia in giù senza che il pancione venga schiacciato. Geniale!

“Ha detto che lo adora”, ha poi aggiunto. Le posizioni per dormire possono variare a seconda della fase della gravidanza in cui ci si trova e di ciò che risulta comodo per il corpo di ciascuno. Sebbene sdraiarsi su un fianco sia consigliata la posizione migliore per le persone incinte, gli esperti della Stanford Medicine sostengono – come riporta Motherly – che qualora fosse comodo, va bene anche dormire a pancia in giù.