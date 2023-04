Lindsay Lohan e Bader Shammas festeggiano il primo baby shower

"Prenditi il tempo per sorridere", commenta su Instagram la star di Falling for Christmas mentre celebra in compagnia di amici e parenti l'arrivo del suo primo figlio o figlia.

Lindsay Lohan e Bader Shammas hanno trascorso un weekend in compagnia di amici e parenti per celebrare il baby shower del loro primo figlio in arrivo, e di cui però non si sa ancora il sesso. I festeggiamenti si sono tenuti a Dubai dove la coppia, sposata da un anno, risiede stabilmente.

Durante i festeggiamenti, la star di Mean Girls ha pubblicato diverse storie su Instagram insieme a tutti i suoi cari, tra cui uno scatto in compagnia della sorella, Aliana Lohan, e la mamma, Dina Lohan: “Prenditi il tempo per sorridere”, ha commentato a corredo della fotografia.

Proprio la madre dell’attrice recentemente ha rilasciato un’intervista a People in cui dichiara di essere molto emozionata all’idea di diventare nonna:

Sono letteralmente al settimo cielo. Sono così felice che non riesco a smettere di sorridere. È incredibile, siamo così emozionati. È semplicemente una cosa così bella per mia figlia. E io amo i bambini. Chi non li ama?

Dopo l’acquisto di una nursery total–white, la futura nonna rivela scherzosamente che per i fan sarà molto difficile ottenere indizi sul sesso del nascituro (niente rosa o azzurro per la cameretta infatti), e per il momento, resta ancora un segreto.

Gravidanza Baby shower: 3 idee per organizzarne uno davvero originale Ormai è diffusissimo anche nel nostro paese, ma qual è la storia del baby shower? E come organizzarne uno davvero originale?

Anche Dakota Lohan, fratello minore della stella del cinema, condivide sui social alcune immagini del weekend e posta una storia in compagnia del cognato Bader Shammas, commentando: “Mio fratello per la vita”.

Il banchiere di origini arabe e la star di Falling for Christmas, infatti, si sono sposati nel luglio del 2022 e da quel momento Shammas ha stretto un bellissimo legame con la famiglia Lohan: “Ora sono tutti felici. Lindsay ha recuperato la sua vita quando l’ha incontrato, ora sta vivendo una vita davvero felice e sana”, commentava la stessa Dina Lohan tra le righe di PageSix.

Ai festeggiamenti si è aggiunta anche l’amica dell’attrice, Juliet Angus: “Sono atterrata in città per il baby shower della mia migliore amica e futura mamma”, commenta nella didascalia di un selfie che le ritrae una accanto all’altra. Infine, l’ultimo post pubblicato da Lohan raffigura l’immagine di un body per neonato con la scritta “Prossimamente”, mentre le ha dichiarato di sentirsi: “Fortunata ed emozionata” in merito all’arrivo del piccolo.