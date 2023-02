Il Baby shower per il bebé in arrivo di Luca Argentero e Cristina Marino

Tempo di Baby Shower per Cristina Marino e Luca Argentero, che sono prossimi ad accogliere il loro secondogenito, un maschietto, a marzo del 2023. La coppia ha organizzato una festa splendida in una location esclusiva in piazza Duomo a Milano. Gli amici più cari hanno celebrato con loro questo momento così importante, immersi in un’atmosfera che richiamava i toni della terra e della natura, sostituiti ai tradizionali rosa e azzurro. La modella ha mostrato a tutti le foto dell’evento su Instagram.

Protagonisti dell’allestimento del Baby Shower, quindi, le tante piante verdi che hanno decorato la location, insieme ai palloncini color pastello e a dolci di ogni genere. “Baby on the way” (bebè in arrivo), è la scritta che si legge sulla grande torta. “Mi sono sentita molto amata. Grazie amici bellissimi” ha scritto Cristina Marino sul social, condividendo le immagini della giornata.

Consigliati da noi 12 idee regalo per un baby shower con i fiocchi Da tempo anche in Italia sta prendendo piede la moda del baby shower. Ecco 12 idee regalo che lo renderanno unico.

La futura mamma e Luca Argentero avevano rivelato il sesso del nascituro nell’intervista a Grazia, senza affidarsi a una festa di gender reveal come sempre più spesso è usanza per i personaggi del mondo dello spettacolo. Sconosciuto resta invece ancora il nome del piccolo, che molto probabilmente verrà comunicato solamente alla sua nascita.

Il nuovo bebé si aggiunge alla primogenita Nina Speranza, nata a maggio 2022 nel pieno del lockdown da pandemia.

Dopo i primi mesi passati a impegnarsi per tenere nascosta la propria gravidanza, Cristina Marino aveva debuttato con il suo pancione sul red carpet della mostra del Cinema di Venezia. Poi, era arrivato anche l’annuncio ufficiale con un dolcissimo post social. Da quel momento, l’attrice si era mostrata ai follower incinta, tra allenamenti e vacanze in spiaggia.