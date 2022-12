Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del loro secondo figlio

Il bebè verrà alla luce a marzo 2023 e arriverà a fare compagnia alla loro primogenita, Nina Speranza. I due attori non hanno voluto rivelare se abbiano già scelto il nome.

Luca Argentero e Cristina Marino a marzo 2022 diventeranno genitori per la seconda volta. I due sono al colmo della gioia, ma a differenza di altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo non amano particolarmente apparire, ad eccezione di qualche post sui social network. La coppia ha voluto distinguersi anche nella modalità di annuncio del sesso del nascituro: niente festa di gender reveal caratterizzata da sfarzo e decine di invitati, ma solo un’intervista in cui hanno rivelato quello che i loro parenti e amici più cari sapevano già.

I due coniugi avranno un maschio, che arriverà a fare compagnia alla loro primogenita, Nina Speranza, nata nel maggio del 2020, nel pieno del lockdown. Fino ad ora, però, nonostante la curiosità dei follower, la bambina non è mai stata mostrata sui social perché c’è da parte loro la volontà di “proteggere la cosa più preziosa che abbiamo”.

“È ufficiale: sarà maschio” – hanno detto detto Luca Argentero e Cristina Marino ai microfoni del settimanale Grazia .

Nel momento in cui la futura mamma aveva annunciato la gravidanza aveva pubblicato un post in cui si vedeva la sua pancia nuda, accompagnata dalla scritta “Il sole dentro“. Questo aveva fatto pensare molti che lei stesse aspettando un’altra femmina, ma così non sarà.

L’attrice ha approfittato dell’occasione anche per svelare un suo desiderio: “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me – ha raccontato -. L’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: “A papi tanto, a mami poco’”.

Resta invece top secret, almeno per ora, il nome che avrà il nascituro. Non si sa però se i due attori non lo abbiano ancora deciso o se preferiscano tenerlo segreto fino all’ultimo.