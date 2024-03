La torta di pannolini è un regalo gradito per baby shower, battesimi e feste di benvenuto. Farà contenti i genitori e sarà utile per il neonato.

Fra questi uno dei più quotati è la torta di pannolini, che tuttavia non si regala solo in occasione delle feste pre-parto.

Cos’è e quando si regala una torta di pannolini?

Una torta di pannolini – o diaper cake, in inglese – è un regalo creativo e pratico che viene spesso dato durante baby shower, feste di nascita o feste di benvenuto per neonati. Si tratta di una composizione artistica che viene realizzata impilando pannolini usa e getta in forma di torta a più strati, solitamente decorata con altri articoli per neonati come biberon, peluche, vestitini, giocattoli e accessori vari.

Shopping Pro e contro dei pannolini biodegradabili (per una consapevole scelta etica) Quali sono le migliori marche da acquistare? Ecco tutto quello che c'è da sapere sui vantaggi e gli svantaggi dei pannolini biodegradabili.

Questo tipo di regalo è molto popolare perché offre sia elementi pratici, come i pannolini, che possono essere utilizzati dai genitori per il neonato, sia un tocco di creatività e originalità nell’aspetto della torta.

Come detto, non è obbligatorio regalare la torta di pannolini al baby shower: questo genere di dono è infatti apprezzato in qualsiasi momento durante la gravidanza o poco dopo la nascita del bambino, a seconda delle preferenze personali degli organizzatori della festa o di chi la regala.

Come fare una torta di pannolini fai da te

Le torte di pannolini si possono acquistare già confezionate nei negozi appositi, oppure, se siete particolarmente abili con i lavori manuali, potete realizzarla a casa, così da essere sicure di regalare qualcosa di assolutamente unico e originale nel suo genere.

A seconda della propria fantasia, la torta di pannolini può essere più o meno elaborata: si va dal biberon al cupcake, dalla carrozzina alla culla. Insomma, ci si può davvero sbizzarrire.

Per una torta dalla forma classica (a cerchi concentrici e che si sviluppa in altezza su due piani, dal più largo al più stretto in alto) servono:

una trentina di pannolini (sessanta per una torta di tre piani)

nastri colorati, fiocchi, carta crespa ed elastici

un rotolo di cartone o più piccoli rotoli di carta igienica da unire insieme

la base in plastica di una torta o una tortiera

scotch e forbici

calzini per realizzare delle rose decorative

un peluche da posizionare in cima alla torta (o un giocattolo o magari un paio di scarpine)

giocattoli e pensieri vari a piacere per il bimbo o per la neomamma.

Per quanto riguarda il procedimento, invece, questi sono i passaggi principali:

Con lo scotch attaccare alla base plastificata (o alla tortiera) il rotolo/i rotoli di cartone, così da montare una sorta di impalcatura, che farà da struttura interna della torta. La base può essere rivestita di carta crespa, per dare un tocco di colore. Arrotolare ciascun pannolino partendo dalla parte finale (quella che va sulla schiena del bimbo) e fissarli uno a uno mettendo un elastico intorno, per tenerli fermi. Per questioni igieniche è consigliabile avvolgerli in carta velina. Posizionare ogni pannolino sulla base, in verticale. Procedere così fino a formare un primo cerchio intorno al rotolo di cartone, da fissare e tenere insieme tutt’intorno con un nastro colorato che vada anche a nascondere gli elastici. Continuare formando un cerchio esterno al primo, anche questo da fissare e tenere insieme con un nastro. Una volta riempito il primo cerchio alla base, procedere allo stesso modo per il secondo piano. Per realizzare le roselline decorative basterà arrotolare insieme due calzette da neonato. Si possono anche aggiungere fiocchi o coccarde. Infine, posizionare in cima il pupazzo o le scarpette o il giocattolo scelto e nascondere gli altri regali tra i pannolini.

Coprire con cellophane trasparente.

Neonato (0-1 anno) Regali utili per mamma e bebè: i consigli per riempire il cesto nascita Come si compone un bel cesto nascita? Quali prodotti inserire al suo interno? Tra i più bei regali che mamma e neonato possano ricevere, subito do...

6 torte di pannolini già pronte da acquistare online

Come detto, le torte di pannolini possono anche essere acquistate già confezionate. Questi sono alcuni dei modelli migliori che potete trovare su Amazon.

1. Viale Magico Torta Pannolini Elefante Effye Bimbo

Viale Magico Torta Pannolini Elefante Effye Bimbo Questa torta di pannolini è realizzata con nastri in gros-grain grigio e azzurro cielo, esaltata dai fiocchi coordinati e sorretta da una base in cartoncino panna. Ha pannolini Huggies Unistar di taglia 3/4. 49 € su Amazon Pro Realizzata con pannolini Huggies Unistar

Realizzata a mano Contro Nessuno

2. Torta Pannolini Chic

Torta Pannolini Chic Questa raffinata torta di pannolini comprende 60 strati Premium Moltex biobaby, taglia 2 (5 – 8 kg), un astuccio di tessuto e plastica all' interno e un orso in peluche bianco 30 cm. 79 € su Amazon Pro 60 strati Premium Moltex biobaby. taglia 2 (5 – 8 kg)

Consegna in 72 ore Contro Nessuno

3. Torta per pannolini per neonato con coperta ricamata con nome

Torta per pannolini per neonato con coperta ricamata con nome Questa torta per pannolini per bambini è un regalo pratico e bello per i nei genitori, include una coperta ricamata e un ciuccio personalizzati con il nome del bambino. La torta per pannolini include 15 pannolini Moltex Premium Comfort della taglia 2, ideale per bambini di 0-3 mesi (3-6 kg). 39 € su Amazon Pro Pannolini taglia 2

Include anche una coperta un ciuccio personalizzabili Contro Nessuno

4. Torta Di Pannolini Carrozzina Per Bambino

Torta Di Pannolini Carrozzina Per Bambino Questa originale torta di pannolini fatta a mano contiene 28 pannolini Dodot taglia 3 (da 4 a 10 kg), 1 Coppia di stivaletti bambino (blu o bianco a seconda della disponibilità) e 2 pick bacchette a forma di carrello per bambini. È realizzata a mano e arriva già confezionata. 32 € su Amazon Pro Realizzata a mano

Contiene 28 pannolini Dodot taglia 3 (da 4 a 10 kg) Contro Nessuno

5. Torta Di Pannolini a Forma Di Tamburo Musicale Per Bambino

Torta Di Pannolini a Forma Di Tamburo Musicale Per Bambino Questa simpatica torta di pannolini è realizzata con 47 pannolini Dodot taglia 3 (4 a 10 kg), e un morbido peluche a forma di orsacchiotto di 15 cm, dimensione ideale per i primi mesi. Viene spedito in carta di cellophane, decorato con un fiocco, ed è un regalo perfetto per le coppie che avranno un figlio. 45 € su Amazon Pro 47 pannolini Dodot taglia 3 (4 a 10 kg)

Già confezionato Contro Nessuno

6. Torta di pannolini TUTTI I giovani