Il biberon evolutivo può rappresentare un valido strumento per insegnare ai bambini, durante lo svezzamento, come bere da soli. Ma non è detto che sia utile per tutti.

Per far sì che il bambino possa bere si deve, naturalmente, avere un biberon, e molti genitori scelgono di optare per il cosiddetto biberon evolutivo. Cos’è?

Che cos’è il biberon evolutivo?

A metà strada tra il classico biberon e la tazza e per bere, il biberon evolutivo viene scelto da molti genitori perché permetterebbe al bimbo di imparare a bere in totale autonomia, reggendo da solo il contenitore.

Per sostenerlo, infatti, il piccolo deve impugnare saldamente i manici e bere dalla tettarella, che garantirà un flusso medio. Ovviamente sarà il piccolo a doverlo utilizzare e coordinare il movimento per riuscire sia a sorreggerlo bene sia bere al tempo stesso. I genitori potranno supervisionare, lo aiuteranno ma dovranno lasciarlo fare, così possa comprendere appieno il meccanismo.

I biberon odierni vantano tutti – più o meno – un design ergonomico. Ciò consente una facile presa sia da parte dei genitori, che fanno bere il latte o l’acqua al proprio bimbo, sia da parte del neonato stesso, quando avvertirà il desiderio e avrà la forza di reggere da solo il contenitore.

Tuttavia, c’è un altro modo per favorire una buona presa, garantire una maggiore autonomia e di conseguenza permettere al bambino di fare da sé: dotare l’accessorio di manici. Si parla, quindi, di biberon evolutivo, che somiglia molto a quelli classici ma vanta una comoda impugnatura, ovvero due manigliette collocate lateralmente, che saranno afferrate dal neonato il quale solleverà il biberon in alto e porterà alla bocca la tettarella, in genere di flusso medio (con più di un foro).

Tutto questo è il processo di apprendimento che, però, varia a seconda del bimbo. C’è chi ci riesce prima e chi dopo e magari anche chi non gradisce affatto il biberon evolutivo. Come sempre, ogni bambino è diverso e reagisce a suo modo, quindi è importante aiutarlo ma non costringerlo.

I vantaggi del biberon evolutivo

Al di là dei già citati gusti dei singoli bambini, che possono apprezzarlo o meno, se utilizzato nel modo giusto il biberon evolutivo può insegnare ai piccolini a bere da soli già prima dei 6 mesi a bere da solo. Diversamente, se il piccolo proverà difficoltà, ci impiegherà di più oppure passerà direttamente alla tazza o il bicchiere da tavola.

In generale, il biberon evolutivo sprona il bambino a fare da solo, garantisce a mamma e papà di non dover dare dalle proprie mani il biberon, e comunque si può continuare a utilizzare anche dopo l’anno di vita.

Le tipologie e quale scegliere

I biberon evolutivi sono progettati per adattarsi alle diverse fasi di crescita e sviluppo del bambino, offrendo caratteristiche specifiche per ogni fase. Le tipologie sono:

Biberon a flusso regolabile : questi biberon consentono di regolare il flusso del latte o della formula in base alle esigenze del bambino. Possono avere un tappo o un meccanismo che permette di variare la velocità del flusso.

: questi biberon consentono di regolare il flusso del latte o della formula in base alle esigenze del bambino. Possono avere un tappo o un meccanismo che permette di variare la velocità del flusso. Biberon anti-colica : sono progettati per ridurre l’ingestione di aria durante l’alimentazione, aiutando così a prevenire problemi di coliche e disagi digestivi nel neonato.

: sono progettati per ridurre l’ingestione di aria durante l’alimentazione, aiutando così a prevenire problemi di coliche e disagi digestivi nel neonato. Biberon con tettarella adattabile : sono dotati di tettarelle che possono essere sostituite o regolate in base alle esigenze del bambino e alla sua crescita. Possono essere disponibili tettarelle di diverse dimensioni e materiali.

: sono dotati di tettarelle che possono essere sostituite o regolate in base alle esigenze del bambino e alla sua crescita. Possono essere disponibili tettarelle di diverse dimensioni e materiali. Biberon ergonomici : questi biberon sono progettati per essere comodi da impugnare sia per il bambino che per il genitore durante l’alimentazione. Possono avere una forma particolare o superfici antiscivolo per una presa sicura.

: mantengono la temperatura del latte o della formula per un periodo prolungato, ideale per situazioni in cui non si ha accesso a una fonte di calore per riscaldare il biberon. Biberon con sistema di auto-sterilizzazione : alcuni biberon sono dotati di un sistema integrato per sterilizzare il biberon e gli accessori in modo rapido e semplice, senza l’uso di dispositivi aggiuntivi.

: alcuni biberon sono dotati di un sistema integrato per sterilizzare il biberon e gli accessori in modo rapido e semplice, senza l’uso di dispositivi aggiuntivi. Biberon multi-stadio: questi biberon sono progettati per accompagnare il bambino attraverso diverse fasi di crescita, offrendo ad esempio tettarelle intercambiabili per neonati, lattanti e bambini più grandi.

4 biberon evolutivi da acquistare online

Vediamo alcuni dei migliori biberon evolutivi che possono essere acquistati su Amazon.

1. MAM Tazza Trainer Night

MAM Tazza Trainer Night Mam trainer è l'accessorio ideale per imparare a bere da soli, è infatti una tazza antigoccia, facile da impugnare grazie ai manici removibili. La tazza con manici removibili che si illuminano al buio è antiscivolo ed è stata studiata appositamente per essere tenuta comodamente nelle piccole mani dei bimbi. Le tettarelle MAM antigoccia in silicone SkinSoft sono extra morbide e naturali al tatto, ideali per il passaggio dal seno o dal biberon alla tazza. 14 € su Amazon Pro Con manici che si illuminano al buio

Tettarella in silicone SkinSoft Contro Nessuno

2. Tigex Biberon 3 velocità con manici rimovibili

Tigex Biberon 3 velocità con manici rimovibili | Il biberon evolutivo Tigex, adatto a partire dai 6 mesi d'età, ha tre velocità di flusso, manici removibili e valvola anticolica. 9 € su Amazon Pro 3 velocità

Con valvola anticolica Contro Nessuno

3. Suavinex, Tazza Apprendimento con Beccuccio e Manici in Silicone

Suavinex, Tazza Apprendimento con Beccuccio e Manici in Silicone Quella di Suavinex è una tazza didattica per bambini con beccuccio in silicone morbido e morbido; il beccuccio antigoccia facilita il pasaggio dalla tettarella Pro al bicchiere passando dalle training cup, ed è anticolica e antigoccia. 9 € su Amazon Pro Beccuccio dotato di sistema anticolica

Manici removibili Contro Nessuno

4. Nûby Biberon educativo in Tritan con beccuccio a collo medio