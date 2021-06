Quale tettarella per biberon usare? Tutto su materiali, forme e velocità di flusso

Garantire un'alimentazione ottimale al neonato sin dai primi attimi di vita è indispensabile. Per un allattamento misto o solo artificiale scegliere la tettarella biberon migliore è il primo passo da compiere per una crescita sana.

Sul mercato esistono diverse tipologie di tettarella da scegliere in base alle esigenze del bambino, scopriamo quale acquistare in base alle caratteristiche e ai materiali con cui viene realizzata la tettarella.

A cosa serve la tettarella per biberon?

È stato dimostrato da uno studio pubblicato su Maternal & Child Nutrition che le caratteristiche di biberon e tettarella influenzano l’alimentazione del bambino e l’assunzione di latte. Le principali modalità di alimentazione infantile per i bambini di età inferiore ai 6 mesi sono l’allattamento al seno e il biberon. Non si discute sull’importanza dell’allattamento al seno, tuttavia, l’allattamento artificiale svolge un ruolo significativo nella nutrizione infantile.

Infatti, a livello globale, l’OMS comunica che il 59% dei neonati entro i 5 mesi di vita vengono nutriti con latte materno o artificiale utilizzando biberon. La tettarella per il biberon dunque risulta essere indispensabile al fine di alimentare il bebè nel modo più naturale possibile.

Tettarella biberon: le tipologie

Oggi, quasi tutte le marche disponibili sul mercato che producono accessori dedicati alla prima infanzia come i biberon presentano diverse tipologie di tettarella di altissima qualità. Nella scelta di quella più idonea, si dovrà optare per una tettarella compatibile con il biberon che si è soliti utilizzare con il bambino, quindi possibilmente della stessa marca. Scopriamo le differenti tipologie in base ai metariali:

tettarella in silicone : è apprezzata per la sua resistenza alle alte temperature. Questa caratteristica rende il silicone un materiale estremamente igienico e in grado di non deformarsi. Questo materiale è indicato prima della dentizione, ovvero fino ai 4-6 mesi di vita del bebè ;

: è apprezzata per la sua resistenza alle alte temperature. Questa caratteristica rende il silicone un materiale estremamente igienico e in grado di non deformarsi. Questo materiale è indicato prima della dentizione, ovvero ; tettarella in caucciù : contraddistinta dal suo colore ambrato, il caucciù è un materiale completamente naturale e apprezzato dal palato del neonato. Una pecca di questo materiale è la sua porosità , che lo rende facilmente sensibile alle contaminazioni batteriche e a deformarsi velocemente. Inoltre, la tettarella in caucciù non va mai sterilizzata in acqua bollente ma solo fredda;

: contraddistinta dal suo colore ambrato, il caucciù è un materiale completamente naturale e apprezzato dal palato del neonato. Una pecca di questo materiale è la sua , che lo rende facilmente sensibile alle e a deformarsi velocemente. Inoltre, la tettarella in caucciù ma solo fredda; tettarella in lattice : molto simile come porosità al caucciù. Il lattice è un materiale semi-naturale ed è caratterizzato dalla morbidezza della sua gomma, molto gradevole ai bimbi in fase di dentizione. La tettarella in lattice è indicata dopo i 4 mesi di vita del bebè;

: molto simile come porosità al caucciù. Il lattice è un ed è caratterizzato dalla morbidezza della sua gomma, molto gradevole ai bimbi in fase di dentizione. La tettarella in lattice è indicata di vita del bebè; tettarella anticoliche: presenta una speciale guarnizione che limita al minimo la formazione di aria durante la suzione, prevenendo così l’insorgenza di coliche e riducendo problemi di rigurgito e dolore addominale nel bebè. Uno studio clinico pubblicato su BMC Pediatrics, ha analizzato il comportamento del neonato durante la suzione nei primi 6 mesi di vita in due gruppi di neonati che venivano allattati con tettarella anticolica (ventilata) e non anticolica (non ventilata). I risultati hanno mostrato che i bimbi che usavano la tettarella anticolica presentavano meno problemi di areofagia, e dunque, di gas addominale e coliche rispetto al secondo gruppo di neonati.

L’idea alla base delle tettarelle anticoliche è quella di prevenire l’eccessiva deglutizione d’aria (aerofagia) durante l’allattamento. Si stima che il 70% del gas gastrointestinale venga ingerito dal bebè ed è stato ipotizzato che una parte sostanziale di aria potrebbe accumularsi, portando a sintomi di distensione, disagio o coliche.

Tettarella biberon: caratteristiche e materiali

La scelta della tettarella dipende da diversi fattori: formato, caratteristiche e materiale, nonché dalla velocità di flusso e la presenza o meno della valvola anti-coliche.

Sono questi gli elementi, oltre all’età del lattante, a determinare quale sarà il modello più adatto alle esigenze personali.

Materiale

Le tettarelle sono disponibili in commercio in tre materiali diversi: silicone, caucciù o lattice. Prima dell’acquisto è fondamentale verificare che la tettarella sia realizzata in materiale atossico, certificata dal produttore o da un ente indipendente.

Velocità di flusso

Altra caratteristica da tenere in considerazione è la velocità di flusso della tettarella. In base all’età del neonato, si sceglierà la tettarella indicata. In commercio sono disponibili 3 tipologie di tettarelle a flusso:

flusso lento : presenta un solo foro piccolo ed è indicata dagli 0 mesi. La velocità di flusso è, appunto, molto lenta in modo da abituare il bebè alla suzione iniziale;

: presenta un solo foro piccolo ed è indicata dagli 0 mesi. La velocità di flusso è, appunto, molto lenta in modo da abituare il bebè alla suzione iniziale; flusso medio : presentano tre fori e sono indicate per bambini tra i 5 e i 10 mesi, quando il bebè inizia lo svezzamento;

: presentano tre fori e sono indicate per bambini tra i 5 e i 10 mesi, quando il bebè inizia lo svezzamento; flusso rapido: la tettarella presenta 4 fori, avendo quindi un flusso abbondante. Ideali per le merende più dense come latte e biscotti.

Forma

Sul mercato sono presenti 3 forme differenti di tettarelle per biberon:

forma anatomica: si presentano leggermente schiacciate ideali per adattarsi perfettamente al palato dei più piccoli; forma arrotondata: pensata per imitare il più possibile la forma del capezzolo, si presenta con una forma rotonda, detta anche “a ciliegina”, è indicata nei primi mesi di vita; forma allungata: è realizzata per bambini che hanno già superato lo svezzamento e dunque di età più grande. Presenta dimensioni maggiori rispetto alle altre due forme. Questa forma è quella più diffusa e utilizzata dai genitori.

Le migliori tettarelle per biberon da acquistare online

In base alle caratteristiche, alla forma scelta e al materiale, scopriamo, ora, le migliori tettarelle per biberon da poter acquistare direttamente online.

Materiale: silicone

Due tettarelle con collo ampio

Flusso medio: ideali dopo i 4 mesi

Due tettarelle con flusso veloce a 4 fori

Età: dopo i 6 mesi

Clinicamente testato per ridurre l'irritabilità

Valvola anti-colica integrata

Età: +0 mesi

Studiata per essere simile al capezzolo durante la suzione

Valvola anti-colica

Ideale per la sterilizzazione con acqua bollente

Età: dai 0 ai 6 mesi

Valvola anticolica grazie ad AIR SYSTEM

Supporto per labbra extra largo

2 Pezz