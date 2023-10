Utile per conservare più a lungo la temperatura dei liquidi, il biberon termico può essere un valido alleato per mamme e papà.

Spesso, però, la domanda che ci si pone è: come mantenere i liquidi al suo interno caldi o freddi per lungo tempo? La risposta può essere il biberon termico che, come suggerisce il nome, serve appunto a far mantenere la giusta temperatura a latte, acqua, camomilla o a qualunque altro liquido al suo interno.

I vantaggi di un biberon termico

L’utilizzo di un biberon termico presenta diversi vantaggi; ecco i principali:

Mantiene la temperatura del liquido : un biberon termico è ovviamente progettato per mantenere la temperatura del liquido all’interno per un periodo più lungo rispetto a un biberon tradizionale. Questo è particolarmente utile per il latte artificiale, che spesso deve essere somministrato a una temperatura specifica per il comfort del bambino, ma anche per quello materno, se tirato e inserito nel biberon, affinché conservi la giusta temperatura più a lungo.

: un biberon termico è ovviamente progettato per mantenere la temperatura del liquido all’interno per un periodo più lungo rispetto a un biberon tradizionale. Questo è particolarmente utile per il latte artificiale, che spesso deve essere somministrato a una temperatura specifica per il comfort del bambino, ma anche per quello materno, se tirato e inserito nel biberon, affinché conservi la giusta temperatura più a lungo. È pratico in viaggio : i biberon termici sono ideali quando si è fuori casa, proprio perché mantengono il liquido caldo o freddo per diverso tempo.

: i biberon termici sono ideali quando si è fuori casa, proprio perché mantengono il liquido caldo o freddo per diverso tempo. Ha un minore rischio di contaminazione : poiché il biberon termico sigilla ermeticamente il liquido al suo interno, riduce il rischio di contaminazione da parte di germi o batteri presenti nell’ambiente circostante. Questo è particolarmente importante per il latte materno, che è molto sensibile alla contaminazione.

: poiché il biberon termico sigilla ermeticamente il liquido al suo interno, riduce il rischio di contaminazione da parte di germi o batteri presenti nell’ambiente circostante. Questo è particolarmente importante per il latte materno, che è molto sensibile alla contaminazione. Evita il riscaldamento ripetuto : con il biberon termico non c’è più la necessità di riscaldare il latte o la formula più volte, il che è importante per preservare le proprietà nutrizionali del liquido e per evitare il surriscaldamento che potrebbe scottare il bambino.

: con il biberon termico non c’è più la necessità di riscaldare il latte o la formula più volte, il che è importante per preservare le proprietà nutrizionali del liquido e per evitare il surriscaldamento che potrebbe scottare il bambino. Si può controllare la temperatura : alcuni biberon termici sono dotati di indicatori o termometri integrati che consentono di verificare la temperatura del liquido senza doverlo aprire, offrendo quindi un maggiore controllo sulla temperatura del cibo del bambino.

: alcuni biberon termici sono dotati di indicatori o termometri integrati che consentono di verificare la temperatura del liquido senza doverlo aprire, offrendo quindi un maggiore controllo sulla temperatura del cibo del bambino. Sono versatili : I biberon termici possono essere utilizzati sia per liquidi caldi che freddi. Quindi, possono essere adatti per l’estate e l’inverno, offrendo una soluzione versatile per le esigenze del bambino in qualsiasi momento dell’anno.

: I biberon termici possono essere utilizzati sia per liquidi caldi che freddi. Quindi, possono essere adatti per l’estate e l’inverno, offrendo una soluzione versatile per le esigenze del bambino in qualsiasi momento dell’anno. Permettono di risparmiare tempo : visto che non è necessario riscaldare il liquido ogni volta che il bambino ha fame, si risparmia tempo prezioso, soprattutto di notte o quando si è fuori casa.

: visto che non è necessario riscaldare il liquido ogni volta che il bambino ha fame, si risparmia tempo prezioso, soprattutto di notte o quando si è fuori casa. Sono sostenibili: l’uso di un biberon termico può contribuire a ridurre il consumo di energia associato al riscaldamento ripetuto dei liquidi, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

In generale, i biberon termici sono una scelta pratica e conveniente per i genitori che desiderano garantire al loro bambino pasti a temperatura ottimale ovunque si trovino. Tuttavia, è importante utilizzarli correttamente seguendo le istruzioni del produttore, per garantire la sicurezza alimentare e il benessere del bambino.

Biberon termico: gli svantaggi

Per quanto ricchi di aspetti positivi, i biberon termici presentano anche alcuni svantaggi. Prima di tutto, hanno un costo più elevato rispetto ai biberon tradizionali, senza contare che richiedono una manutenzione specifica, visto che potrebbe essere necessario smontarli per pulirli adeguatamente e prevenire la formazione di muffe o cattivi odori. I biberon termici sono spesso più pesanti e ingombranti rispetto ai biberon tradizionali a causa dei materiali isolanti utilizzati per mantenere la temperatura. Questo può renderli meno pratici da trasportare quando si è in movimento.

Altro aspetto rilevante è che, anche se i biberon termici mantengono la temperatura più a lungo rispetto ai biberon standard, parliamo comunque di un tempo limitato. Dopo un certo periodo, il liquido all’interno del biberon termico inizierà infatti a raffreddarsi o a scaldarsi, il che potrebbe non essere ideale se il bambino ha bisogno di essere nutrito più tardi.

I biberon termici inoltre richiedono un pre-riscaldamento, per sfruttarne appieno il potenziale, magari con acqua calda. C’è poi il problema delle possibili perdite: alcuni biberon termici potrebbero non essere completamente ermetici, il che potrebbe causare perdite o fuoriuscite di liquido, specialmente se vengono trasportati in posizioni non verticali.

I biberon termici sono disponibili in diverse dimensioni, ma potrebbero non essere adatti a contenere grandi quantità di liquido, il che potrebbe rivelarsi problematico per bambini più grandi o per situazioni in cui è necessario portare una quantità maggiore di cibo o bevande. Non sono inoltre adatti per tutti i liquidi, come alimenti solidi o bevande gassate.

Quale tipo di biberon scegliere?

Esistono diverse tipologie di biberon termici progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei genitori e dei bambini. Partiamo dai biberon termici standard, che mantengono la temperatura del liquido all’interno per un periodo limitato, disponibili in diverse dimensioni e forme per adattarsi alle esigenze dei bambini di diverse età. Ci sono poi biberon termici con sistema di riscaldamento integrato che consente di riscaldare il liquido direttamente nel biberon. Questo può essere particolarmente utile quando si è fuori casa e non si ha accesso a una fonte di calore per il riscaldamento.

Altri biberon hanno invece un termometro integrato per controllare la temperatura del liquido senza dover aprire il biberon. Questo offre un maggiore controllo sulla temperatura del cibo del bambino.

Ci sono biberon termici pensati apposta per il latte materno, affinché si mantenga alla temperatura desiderata, dotati anche (ma è un’opzione) di sacchetti termici rimovibili, per una maggiore flessibilità, e biberon a doppia parete isolante, per mantenere la temperatura interna del liquido per un periodo più lungo, particolarmente efficaci per mantenere il calore o il freddo.

Esistono biberon termici per alimenti solidi, utili per mantenere caldi o freddi i pasti solidi del bambino quando si è fuori casa, e biberon termici portatili, compatti e facili da trasportare, ideali per genitori in movimento che desiderano mantenere il liquido alla giusta temperatura mentre sono fuori casa.

Infine, alcuni biberon termici sono progettati per essere resistenti all’acqua, il che li rende adatti per l’uso durante il nuoto o in ambienti umidi.

I 3 migliori biberon termici da acquistare online

Vediamo alcuni fra i modelli migliori di biberon termici da acquistare su Amazon.

1. Tescoma Papu Papi Biberon Termico

Tescoma Papu Papi Biberon Termico In acciaio inossidabile, il biberon termici Papu Papi è dotato di doppia parete per mantenere le bevande calde o fredde a lungo, tettarella anti colica misura M, e le parti in plastica sono molto resistenti. 29 € su Amazon 35 € risparmi 6 € Pro Doppia parete per mantenere più a lungo la temperatura

Tettarella anti colica Contro Nessuno

2. NUK First Choice+ bicchiere antigoccia

NUK First Choice+ bicchiere antigoccia È pensato per i bimbi a partire dai 6 mesi il biberon termici di Nuk, con sfiato anti coliche, impugnatura facile, e beccuccio a prova di perdite che facilita il passaggio da allattamento al seno a biberon. 17 € su Amazon Pro Con sfiato anti-coliche

Beccuccio antiperdite Contro Nessuno

3. NUK Active Cup tazza per bambini